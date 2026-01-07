Абсолютным чудом стало то, что в условиях таких интенсивных перестрелок ни один американский военный не погиб.

В результате военной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло около 75 человек. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

По словам источников, количество погибших колеблется от 67 до 80 человек. В эту цифру входят сотрудники сил безопасности Венесуэлы и Кубы, а также гражданские, которые оказались в эпицентре боев, в частности во время интенсивной перестрелки в резиденции Мадуро в Каракасе. Оценки США в целом совпадают с данными, которые ранее обнародовала венесуэльская сторона.

Значительные потери, по словам источников, подтверждают заявления президента США Дональда Трампа, который назвал операцию "эффективной", но в то же время признал, что она была "очень жестокой".

Во время рейда ранения получили около шести американских военных. Часть из них получила огнестрельные ранения во время боя на территории комплекса Мадуро. Нескольких раненых доставили в медицинский центр армии США в Техасе, где им провели хирургические операции. В Пентагоне сообщили, что двое военнослужащих до сих пор проходят реабилитацию, тогда как остальные уже вернулись к службе.

"Тот факт, что эта чрезвычайно сложная и изнурительная миссия была выполнена с минимальными потерями среди наших военных, свидетельствует о высоком уровне подготовки объединенных сил", - заявили в Пентагоне.

Операцию возглавляли бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке 75-го полка рейнджеров и 160-го авиационного полка специальных операций. Вертолеты стартовали с американских военных кораблей вблизи побережья Венесуэлы и заходили на цели на сверхнизкой высоте, чтобы избежать обнаружения. Во время высадки они попали под плотный огонь с земли и открыли ответный огонь. Один из вертолетов был поврежден, но смог продолжить полет.

Детали операции на этой неделе представили членам Конгресса во время закрытых брифингов. По словам одного из чиновников, учитывая масштаб и интенсивность боев "почти чудом" является то, что среди американских военных нет погибших.

Как сообщал УНИАН, Россия еще 7 лет назад показывала готовность позволить США действовать в Венесуэле по своему усмотрению в обмен на то, чтобы Вашингтон предоставил Кремлю полную свободу действий в Украине.

В то же время Politico пишет, что молниеносная операция США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро стала не только демонстрацией силы Вашингтона, но и серьезным ударом по репутации Владимира Путина как влиятельного глобального игрока.

