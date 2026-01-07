К Земле мчится новая магнитная буря: названа точная дата удара (график)

Эту магнитную бурю вызовет поток из корональной дыры на Солнце.

В последние дни геомагнитная обстановка нормализовалась и скорость солнечного ветра снизилась почти до фонового уровня. По данным Британской геологической службы, в целом ожидается, что геомагнитная активность в течение следующих нескольких дней будет спокойной, однако перед выходными начнется новая магнитная буря.

Ожидается, что высокоскоростной поток из северной корональной дыры повлияет на нашу планету 9 января.

"И хотя мы не ожидаем значительного увеличения активности, некоторые активные периоды все же возможны с небольшой вероятностью кратковременного пика во время шторма уровня G1", - говорят ученые.

Видео дня

Кроме этого, 5 января на Солнце произошел небольшой выброс корональной массы. Первоначальные прогнозы показывают, что большая его часть пройдет мимо Земли. Однако ученые ожидают дальнейшего анализа, чтобы точно определить, может ли быть какой-либо компонент, направленный к нашей планете.

Магнитные бури - как защититься

Во время магнитных бурь некоторые люди могут ощущать головную боль, слабость, усталость, повышение давления и другие неприятные симптомы. Считается, что прогулки на свежем воздухе, отказ от алкоголя и полноценный отдых не менее 8 часов в сутки может облегчить это состояние.

Вас также могут заинтересовать новости: