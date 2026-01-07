Никогда не дадут вам заскучать: 9 самых активных пород кошек

Для детей или активных семей они могут стать бесконечно интересными компаньонами.

Некоторые породы кошек не любят лениво греться на солнышке, а наоборот – похожи на клубок энергии - гоняются, лазают и настаивают на участии во всем, что вы делаете. Для детей или активных семей они могут стать бесконечно интересными компаньонами. В то же время таким кошкам нужно выделять время для интерактивных игр, а также множество способов занять себя, когда вас нет рядом. Портал worldanimalfoundation.org рассказывает о 9 самых активных породах кошек, и их самых отличительных чертах поведения.

1. Абиссинская

Это классический пример активной кошки, она редко сидит на месте. Их любознательная натура заставляет их исследовать шкафы, следовать за своими хозяевами из комнаты в комнату и изучать каждый новый звук или движение.

Абиссинские кошки любят "умные" игры. Такие занятия, погоня за игрушками-удочками или кормушки-головоломки, помогают им развивать как свой интеллект, так и свою безграничную энергию. Это не те кошки, которые любят сидеть на коленях, но они с удовольствием участвуют в совместных играх и даже наслаждаются прогулками на поводке.

Видео дня

2. Бенгальская кошка

Это одна из самых энергичных пород кошек. Интерактивные игры, конструкции для лазания и игрушки-головоломки помогают направить их энергию в нужное русло и уменьшить шалости, которые может вызвать скука, – например, открывание шкафчиков, разрывание салфеток или прятание ваших вещей. Бенгальские кошки часто с удовольствием учатся трюкам, исследуют вертикальные пространства и даже играют с водой.

3. Сиамская кошка

Сиамская кошка нуждается в постоянном общении, чтобы оставаться счастливой. Ежедневные игры и высокие кошачьи домики помогают направить их неуемную энергию в нужное русло и предотвратить разочарование, вызванное скукой.

При этом они редко хотят оставаться в одиночестве. Так что скорее всего, сиамская кошка будет следовать за вами из комнаты в комнату и громко комментировать происходящее.

4. Восточная короткошерстная кошка

Их безграничная энергия делает их отличным выбором для семей с детьми. Эти кошки обожают учиться новым играм и с удовольствием участвуют в любой деятельности, которая обещает привлечь внимание. Восточные короткошерстные кошки могут научиться трюкам, таким как "сидеть", "апорт" и даже "кружиться".

Они очень общительные и ласковые, сильно привязываются к своим семьям и могут чувствовать себя одинокими, если их оставляют одних надолго.

5. Саванна

Для жизни в квартире этой сверхактивной породе необходимо много вертикального пространства и безопасных мест для исследования, лазания и отдыха. Очень умные и преданные, они часто сильно привязываются к своим хозяевам, легко учатся играть в апортировку и с легкостью осваивают игрушки-головоломки.

6. Бирманская кошка

Как одна из самых ориентированных на человека и энергичных пород, бирманская кошка нуждается в ежедневных интерактивных упражнениях, а не просто в нескольких минутах игры с игрушкой. Ожидайте, что они будут следовать за вами из комнаты в комнату, поэтому включите игры в свой распорядок дня, а не рассматривайте их как нечто второстепенное. Многие бирманские кошки остаются игривыми и непоседливыми до 18 лет.

7. Корниш-рекс

Для такой энергичной породы игрушки – это не просто желательный, а необходимый элемент. Планируйте вертикальное пространство для игр: высокие кошачьи деревья, настенные полки и подоконники удовлетворяют их любовь к лазанию и обеспечивают безопасность ваших полок.

Поскольку они любят общение, смена игрушек и частые семейные игры помогают поддерживать их острый ум в тонусе.

8. Сфинкс

Как одна из самых энергичных пород кошек, сфинкс редко сидит на месте, поэтому структурированные игры крайне важны. Предлагайте ему в течение дня лазание по деревьям, игрушки-удочки и игры в догонялки, чтобы направить эту неуемную энергию на здоровые физические упражнения, а не на шалости.

Их болтливый и ласковый характер делает их отличными партнерами для дрессировки трюков, таких как "сидеть", "дай пять" или "следуй за целью".

9. Турецкий ван

Их мощные задние лапы и большие когти позволяют им с легкостью дотягиваться до высоких мест, поэтому хрупкие предметы интерьера и незакрепленные полки могут оказаться под угрозой. Их знаменитая любовь к воде добавляет еще один уровень сложности: они могут пытаться присоединиться к вам в ванне, играть в раковинах или исследовать туалеты и аквариумы. Поскольку они очень умны и иногда менее ласковы, чем другие породы, им часто необходимы структурированные игры и даже дрессировка с помощью кликера, чтобы оставаться довольными.

Ранее ветеринары назвали 7 причин, почему кошка может кусаться.

Вас также могут заинтересовать новости: