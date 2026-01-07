Во Львове от электроэнергии отключили часть больниц и весь электротранспорт, - Садовый

Власти города экстренно планируют альтернативное усиление работы коммунального электротранспорта.

Во Львове ночью от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Он отметил, что это произошло из-за изменения подхода к определению критичности предприятий.

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений", - заявил он и добавил, что ему не понятен такой подход.

"С этой ночи город вынужден работать по новому графику... Сейчас экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", - детализировал Садовый.

Напомним, вчера вечером "Львовоблэнерго" проинформировало потребителей изменение очередей графиков почасовых отключений.

"В соответствии с требованиями Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии и с учетом изменений, внесенных постановлением Кабинета Министров N1744 от 24.12.2025 в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности, ЧАО "Львовоблэнерго" обновило график почасовых отключений (ГПВ)", - говорилось в сообщении.

Потребителей предупредили, что в результате обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений.

Ситуация со светом в Украине

Из-за российских ударов по энергетике в Украине уже длительное время действуют графики отключения света.

В частности, в среду, 7 января, во всех регионах будут применены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Вчера в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев высказал мнение, что похолодание, которое надвигается на Украину, может привести к увеличению продолжительности отключений света. Эксперт добавил, что даже при отсутствии обстрелов, до конца недели украинцам не стоит ожидать улучшения ситуации со светом.

