СМИ узнали, что главарь "вагнеровцев" сейчас согласовывает свои действия сверху.

Конфликт между главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным и его критиком Игорем Стрелковым-Гиркиным набирает обороты. "Повар Путина" придумал для оппонента жестокую месть.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, Пригожину крайне хочется показательно наказать кого-то из своих критиков. Конечно, лучше всего на эту роль подойдет террорист Гиркин.

"Вчера в ЧВК говорили, что Гиркину наденут мешок на голову, привезут и запишут с ним видео, где он назовет себя добровольцем "Вагнера". Служба безопасности ЧВК подготовила досье на целый ряд персон, в том числе журналистов и военных экспертов, которых задокументировали на критике "Вагнера". Пригожин хочет, чтобы с ними записали видео, как они говорят, что стали добровольцами ЧВК и подписывают соответствующие бумаги... Они даже не будут бить, там психологически умеют прессовать", - заявил источник.

По словам собеседника проекта, Пригожину сейчас нужно показать, что влияние у него остался - он очень хочет оторваться на ком-то. Сейчас главарь "вагнеровцев" договаривается, чтобы месть критикам ему разрешили сверху.

"Так что, если Гиркин запишет с грустным лицом видео о том, что согласен стать в ЧВК добровольцем (на камеру Пригожин ему даже руку пожмет тогда) - значит, Пригожин смог договориться сверху", - добавил источник.

Конфликт Пригожина и Гиркина

По данным СМИ, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в "грустном настроении". Дело в том, что он опасается попыток разрушить его ЧВК, а также того, что у него переманят наиболее подготовленные кадры к другим частным компаниям.

Недавно стало известно, что ЧВК "Вагнера" подверглась огромных потерь в войне с Украиной: речь идет о гибели 40 тысяч завербованных заключенных. На фоне этого наемники вынуждены менять свою тактику.

Активнее всего Пригожина критиковал именно Гиркин. Он аргументированно объяснил, почему его наемники ЧВК бездарные на поле боя и не могут прорвать профессиональной обороны ВСУ. Как стало известно сегодня, Пригожин предложил Гиркину занять руководящую должность в составе частной компании. По его словам, Гиркину достанется роль, "согласно его компетенции", в одном из штурмовых подразделений.

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