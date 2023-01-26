Пригожин предложил Гиркину руководящую должность, "согласно его компетенции". Ранее два сторонника Путина публично поссорились из-за действий наемников на фронте.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бывшему "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) занять руководящую должность в составе частной компании.

Как отметил Пригожин в своем Telegram, он пообщался с командирами ЧВК "Вагнер" и сумел убедить их принять кандидатуру Гиркина на одну из руководящих должностей.

При этом бывший шеф-повар Путина уточнил, что Гиркину достанется роль, "согласно его компетенции", в одном из штурмовых подразделений.

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"Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу", - написал Пригожин.

В ответ на такое предложение Гиркин потребовал от Пригожина "переговоров в нормальном режиме".

"Пока я никаких конкретных предложений не получил - могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более, ни менее", - написал он в Telegram.

Также "бывший министр обороны ДНР" намекнул, что ехать снова в "ЛНР" после своей прошлой "командировки" он не горит желанием.

"Ехать-же в ЛНР (я там был не далее, как в конце ноября прошлого года) только для того, чтобы выслушать предложения, которые могут оказаться для меня заведомо неприемлемыми - не готов", - заявил Гиркин-Стрелков.

Ранее в своих социальных сетях Игорь Гиркин-Стрелков регулярно критиковал российское военное руководство и Пригожина за провальные штурмы украинских участков фронта. Также он называл наемников Пригожина "отличной штурмовой пехотой", но подчеркивал, что на фронте бойцов бездарно "укладывают в лобовых атаках".

Неудачи Пригожина в войне с Украиной

СМИ писали, что сейчас основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в "печальном настроении". Дело в том, что он опасается попыток разрушить его ЧВК, а также переманить из него наиболее подготовленные кадры в новые другие компании.

Недавно стало известно, что ЧВК "Вагнера" понесла огромные потери в войне с Украиной: речь идет о гибели 40 тысяч ранее завербованных заключенных.

На фоне этого наемники вынуждены менять свою тактику.

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