Как сообщил источник, "все идет к попыткам косплеить "Вагнер" и плодить ЧВК".

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин находится в печальном настроении". Дело в том, что он опасается попыток "размыть" его ЧВК.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник, "все идет к попыткам косплеить "Вагнер" и плодить ЧВК".

"И цель этого вовсе не создать боеспособные частные армии, а уменьшить влияние Пригожина, "размыть" "Вагнер" (который станет лишь одним из десятка аналогичных ЧВК), а также переманить из него наиболее подготовленные кадры", - отметил источник.

По данным собеседника проекта, безопасники "Вагнера" уже информируют о том, что расторжение контракта для перехода в другую ЧВК будет рассматриваться как предательство. Гипотетически обсуждалось объединение "Вагнера" с "кадыровцами". Впрочем, такой вариант маловероятен.

"Много ветеранов не очень любят "кадыровцев", "кадыровцы" не очень любят бывших уголовников. Но главное - стили ведения войны такие разные, что это нельзя совместить. И "кадыровцы" – это набор подразделений, а "Вагнер" – армия. Короче, нет даже зацепок, как это совместить", - отметил источник.

"Вагнер" под угрозой: что известно

Частная армия Евгения Пригожина "Группа Вагнера" уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных заключенных. Массовое дезертирство заключенных с "Вагнера" началось осенью. При этом многие бежали с фронта в Россию, прихватив с собой оружие.

Кроме этого, Песков допустил, что украинские спецслужбы могут "зачистить" Пригожина. Пресс-секретарь Путина вспомнил, что Украина уже якобы связана со многими покушениями, включая смерть дочери российского идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

ЧВК "Вагнера" понесла такие потери, которые не может восстановить, отметил боец Нацгвардии. Поэтому они изменили тактику.

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