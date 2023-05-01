Утверждается, что мероприятие посетило 12 тысяч пользователей "со всего мира" .

Русские создали в Minecraft 200-метровый памятник мертвому украинофобу Владимиру Жириновскому, но во время "шабаша" что-то пошло не так.

Пропагандистский ресурс "РИА Новости" сообщает, что 1 мая партия ЛДПР провела "демонстрацию" у памятника Жириновского, но из-за наплыва ботов сервер рухнул.

Перед этим член ЛДПР Андрей Свинцов высказал сожаление, что памятник получился "не очень похожим" на одиозного пропагандиста. "Цифровые технологии, увы, пока не идеальны, и Владимир Вольфович получился не очень похожим. Но, уверен, что неизвестный скульптор ещё поработает над портретным сходством", - сказал Свинцов.

Видео дня

Но уже 1 мая во время "празднования" сервер рухнул. Утверждается, что мероприятие посетило 12 тысяч пользователей "со всего мира" (ботов - УНИАН).

"Сервер не выдержал число желающих и рухнул" - сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ЛДПР.

Жириновский умер - что известно

О смерти Жириновского стало известно еще 25 марта, но только 6 апреля российские власти официально подтвердили кончину скандального лидера ЛДПР. У политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

При этом сначала в партии информацию отрицали, а потом добавили, что лидер ЛДПР находится в московской клинике в стабильном состоянии и даже дистанционно занимается рабочими делами.

Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он вколол себе 8 раз.

В мае 2022 года фракцию ЛДПР в Госдуме РФ вместо Жириновского возглавил Леонид Слуцкий, которого журналистки нескольких изданий обвиняли в домогательствах

Вас также могут заинтересовать новости: