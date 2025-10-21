Курс гривни к евро установлен на уровне 48,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 22 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,72/41,75 грн/долл., а евро - 48,41/48,42 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 21 октября подешевел на 2 копейки и составлял 41,93 гривни за доллар, а курс евро снизился на 13 копеек и составлял 49,02 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту можно было по курсу 41,33 гривни, а евро - по курсу 48,02 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 2 копейки и составляет 41,93 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 гривни за доллар. При этом курс евро к гривне остался на прежнем уровне и составлял 49,20 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,40 гривни за евро.

