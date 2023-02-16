Олега Эйдельштейна, внебрачного сына одиозного российского политика (ныне покойного) Владимира Жириновского, задержали за хулиганство.
Как сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", Эйдельштейн якобы устроил дебош в одном из грузинских ресторанов Москвы.
На место была вызвана полиция, Эйдельштейн о доставили в отдел. Тут он ударил полицейского. В четверг суд арестовал мужчину на 15 суток, квалифицировал его действия как мелкое хулиганство.
Олег Эйдельштейн-Газдаров - кто это
Олег Эйдельштейн-Газдаров – 36-летний российский политик и внебрачный сын Владимира Жириновский, ныне покойного лидера российской партии "ЛДРП". Его мать – уроженка Осетии Жанна Газдарова. Сначала Олег был записан под фамилией матери, а затем взял фамилию деда по отцовской линии Вольфа Эйдельштейна.
Олег пошел по следам отца и начал строить политическую карьеру. Он окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России. В 2017-м стал советником в Смоленской областной администрации, баллотировался в североосетинский парламента, будучи в состав регионального отделения партии отца "ЛДПР". Тогда Жириновский публично объявил, что в партийных рядах состоит его сын.
Кроме Олега у Жириновского есть сын Игорь, рожденный в браке с Галиной Лебедевой, и внебрачная дочь Анастасия Петрова.