Суд арестовал его на 15 суток.

Олега Эйдельштейна, внебрачного сына одиозного российского политика (ныне покойного) Владимира Жириновского, задержали за хулиганство.

Как сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", Эйдельштейн якобы устроил дебош в одном из грузинских ресторанов Москвы.

На место была вызвана полиция, Эйдельштейн о доставили в отдел. Тут он ударил полицейского. В четверг суд арестовал мужчину на 15 суток, квалифицировал его действия как мелкое хулиганство.

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Олег Эйдельштейн-Газдаров - кто это

Олег Эйдельштейн-Газдаров – 36-летний российский политик и внебрачный сын Владимира Жириновский, ныне покойного лидера российской партии "ЛДРП". Его мать – уроженка Осетии Жанна Газдарова. Сначала Олег был записан под фамилией матери, а затем взял фамилию деда по отцовской линии Вольфа Эйдельштейна.

Олег пошел по следам отца и начал строить политическую карьеру. Он окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России. В 2017-м стал советником в Смоленской областной администрации, баллотировался в североосетинский парламента, будучи в состав регионального отделения партии отца "ЛДПР". Тогда Жириновский публично объявил, что в партийных рядах состоит его сын.

Кроме Олега у Жириновского есть сын Игорь, рожденный в браке с Галиной Лебедевой, и внебрачная дочь Анастасия Петрова.

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