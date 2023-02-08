Женщины встали в ряд и поблагодарили местные власти за "неожиданную помощь".

Вдовам погибших солдат из самопровозглашенной "ДНР" местные власти пожертвовали 21 шубу за заслуги их "сыночков" на фронте.

О соответствующей "награде" рассказал соратник бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" Гиркина Евгений Скрипник. Он отчитался о "подарках" женщинам, потерявших мужей в росийско-украинской войне.

Позже в сети разошлось видео с благодарностью мам погибших солдат из "ДНР". Женщины встали, чтобы сказать "спасибо" местным властям за новые шубы.

Видео дня

"Мы сегодня получили неожиданно такую помощь, очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну правда, спасибо большое от чистого сердца!", - заявили они.

Подарки российских властей за смерть оккупантов

На данный момент родственники погибших на войне с Украиной россиян активно получают подарки со стороны местных властей, чтобы лишний раз не расстраиваться из-за смерти родных детей и близких.

Недавно вдова погибшего майора РФ развязала настоящую войну с его матерью за право получить компенсацию со стороны местных властей.

Также в Подмосковье семьям мобилизованных солдат подарили по 10 кг картофеля и моркови. Их родственники были очень счастливы неслыханным уровнем поддержки со стороны властей РФ.

Тем временем лидер РФ Владимир Путин активно раздает посмертные награды погибшим "героям". Он удостоил званием российского попа-агента ФСБ Васильева за убийство украинцев.

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