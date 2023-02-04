Ни одна из женщин не собирается уступать деньги.

В РФ родственники "зажмуренного" майора Евгения Захарченко не могут поделить компенсацию. Жена захватчика, которую он привез из оккупированного Луганска, от компенсации не отказывается, а мать - требует признать этот брак фиктивным.

Как сообщают росСМИ, майора "минуснули" под Черниговом в марте прошлого года. После 2014 года он вывез из Луганска женщину, а сестре и матери якобы заявлял, что это фиктивный брак якобы, чтобы помочь женщине получить российское гражданство. Майор, по словам матери, обещал развестись, но не успел.

Теперь женщина из Луганска получила более 7 млн рублей за "двухсотого мужчину" и претендует на квартиру, в которой живет его мать. Женщины устроили войну за деньги и квадратные метры. Разборки дошли до суда.

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Как рассказала мать, Захарченко, который был военным врачом, впервые поехал на войну в 2015 году. Тогда он был женатым и воспитывал сына. Впрочем из "командировки" от привез коллегу-медика Марину. После этого Захарченко развелся и женился на женщине, которую с собой привез.

"Сын сказал, что хочет помочь Марине получить российское гражданство и собирается заключить с ней временный брак, чтобы она оформила необходимые документы. На семейном совете мы решили, что это дело благое, надо помочь человеку. Короче, возражать и отказывать не стали. Сейчас я понимаю, насколько это было бессмысленно", - заявила мама Евгения.

Женщина говорит, что видела новую жену сына всего один раз с 2018 года. Он якобы уверял, что не видит с ней будущего. Более того, мать даже не знает, жил ли ее сын со своей законной женой.

После того, как Захарченко "минуснули", его жена получила 7,6 млн рублей, но за похороны и памятник окупанту платила его мать. Кроме того, Марине досталась квартира майора, автомобиль, но и этого ей было мало. Мать вспомнила, как невестка пригрозила выбросить ее из квартиры, которая официально принадлежала ликвидированному оккупанту.

"Предложила мне съехать. На мой вопрос: "куда?", она ответила: "У тебя еще и дочь есть!" Говорит: Я законная жена, я тебя на улицу выброшу!",- рассказала мать оккупанта.

Мать в суде требует, чтобы брак ее сына расторгли и признали фиктивным. Вдова с этим не соглашается. Еще один родственник в суде заверил, что майор хотел развестись, но не нашел на это времени.

"То, что сейчас происходит - это издевательство со стороны моей свекрови надо мной, как над вдовой. Мне слишком большой кровью и нервами все это обходится! Я луганчанка, и меня здесь, по сути, травят. Начала эти распри не я, начала свекровь, обвинив меня в заключении фиктивного брака", - прокомментировала сама "безутешная" вдова, но претензии на квартиру и получения выплат она отказалась комментировать.

Распри из-за выплат: как россияне ссорятся из-за денег

За ликвидированных оккупантов РФ выплачивает семью денежную компенсацию. Из-за этих денег родные "двухсотых" захватчиков иногда начинают настоящие сражения.

Ранее в российском городе Волгоград семья ликвидированного захватчика Валерия Коваленко устроила настоящую войну за денежную компенсацию. Родственники не могут поделить 10 млн рублей.

Впоследствии мать ликвидированного в Украине "вагнеровца" Дмитрия Цуканова заявила, что ЧВК Пригожина выдало ей останки сына и 140 тысяч рублей (примерно 42 тысячи гривен) для захоронения. Родня до сих пор не могут поделить эти деньги.

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