По их словам, обращаются они к Лукашенко по причине "безысходности".

На днях жители Станицы Полтавской на Кубани записали видео к Лукашенко, в котором призвали его помочь с ликвидацией свалки на своих рисовых полях. Экс-разведчик РФ Сергей Жирнов сказал, что это "не просто так".

На опубликованных "Белсатом" кадрах россияне жалуются на полигон по соседству с их поселком. Фильтрат мусорки якобы стекает в оросительные каналы, на этом же фильтрате выращивается их рис.

"Григорьевич, дорогой наш, мы все видели, как ты остановил марш справедливости, который шел на Москву. Сейчас жители станицы Полтавской готовы пойти таким же маршем на Москву. Невозможно здесь жить, нас просто убивают", - говорит один из мужчин на камеру.

По их словам, обращаются они к Лукашенко по причине "безысходности": "Здесь больше не к кому обращаться, осталось только Спортлото и Лукашенко".

В свою очередь, экс-разведчик РФ Сергей Жирнов объяснил, почему вдруг у этих россиян возникла такая идея обращения именно к беларусскому диктатору. "К Лукашенко они обращаются не просто так. Это был такой показательный колхоз когда-то, туда приезжали в том числе из Беларуси по обмену опытом. За этим делом есть правда жизни. Я видел статистику: если бы Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на главу "союзного государства", у него был бы потенциал", - заметил Жирнов.

Он еще раз подчеркнул, что у Лукашенко "потенциал не смешной, не на уровне 1-2% статистической погрешности": "Если бы он выставил свою кандидатуру вместе с Путиным, он смог бы даже с ним побороться. Не факт, что Путин даже выиграл бы".

Лукашенко и Путин - что стоит знать об отношениях двух диктаторов

Лукашенко максимально сблизился с режимом Путина после подавления протестов в стране 2020 года, когда Запад изолировал беларусского диктатора жесткими санкциями.

В настоящее время Лукашенко предоставил республику в качестве полигона для российских оккупантов. Здесь захватчики тренируются, осуществляют разведовательные полеты у границы Украины и перебрасывают "свежие" войска на восток Украины.

В последнее время в Беларусь начали прибывать "вагнеровцы", негласно наказанные Москвой после неудавшегося мятежа главаря ЧВК Евгения Пригожина. Украина все случаи фиксирует и готовится к возможному "приему" новых ДРГ.

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