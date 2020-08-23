Протесты в Беларуси: Минобороны пригрозило митингующим применением армии (видео)

Руководитель белорусского оборонного ведомства также обвинил протестующих в использовании фашистских флагов.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси Telegram.

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Так, применением армии он пригрозил в случае нарушения участниками протестных акций порядка у памятников Второй мировой войны. При этом Хренин обвинил протестующих в использовании фашистских флагов.

"Мы не можем смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану", - говорится в сообщении.

Примечательно, что часть текста сообщения Минобороны Беларуси опубликована заглавными буквами.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

14 августа ЦИК огласил окончательные их результаты. За Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

Также Лукашенко поручил МИД предупредить лидеров отдельных стран ЕС и Украины "Об ответственности за разжигание беспорядков".

23 августа в центре Минска собрался масштабный "Марш новой Беларуси".

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Автор: Алина Вишневская