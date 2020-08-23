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Протесты в Беларуси: Минобороны пригрозило митингующим применением армии (видео)

17:33, 23 августа 2020
Мир
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Участникам протестов в Беларуси пригрозили армией / фото REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси Telegram.

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Так, применением армии он пригрозил в случае нарушения участниками протестных акций порядка у памятников Второй мировой войны. При этом Хренин обвинил протестующих в использовании фашистских флагов.

"Мы не можем смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану", - говорится в сообщении.

Примечательно, что часть текста сообщения Минобороны Беларуси опубликована заглавными буквами.

Протесты в Беларуси: предыстория

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Автор: Алина Вишневская

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