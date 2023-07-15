Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

Украинские пограничники подтверждают информацию о стягивании в Беларусь сил ЧВК "Вагнер", о чем ранее сегодня уже отчитывались наблюдатели из "Беларуски Гаюн".

"По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", - цитирует пресс-служба ГПСУ пресс-секретаря Андрея Демченко.

Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

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ЧВК Вагнер в Беларуси – что известно

Сегодня, 15 июля, команда наблюдателей из "Беларусского Гаюна" зафиксировала приезд в Беларусь большой колонны наемников Пригожина, состоящей из по меньшей мере 60 разного типа авто.

Накануне в Минобороны Беларуси утверждали, что прибывшие боевики будут "обмениваться опытом" с беларусскими военнослужащими.

Ранее перемещение российских головорезов также подтверждали в НАТО, но тогда речь шла о "небольшом количестве".

После неудачной попытки мятежа, когда ЧВК уничтожили до десятка самолетов ВКС РФ вместе с экипажами, дальнейшая судьба формирования боевиков Пригожина, как и их предводителя, остается неясной.

В Кремле уже предлагали террористам подписывать контракты с Минобороны. Таким образом, по мнению экспертов, Москва будет пытаться "оседлать" мятежные силы, но полностью от них не отказывается.

В Украине допускают, что РФ попытается привлечь "вагнеровцев" для провокаций на беларусско-украинской границе. А вот полковник СБУ Роман Костенко считает угрозу попытки вторжения ЧВК со стороны Беларуси вполне реальной - если только Путину захочется уничтожить наемников физически.

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