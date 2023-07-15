ВСУ проинформированы о планах противника и принимают соответствующие меры.

Сейчас Россия использует Беларусь как плацдарм для разведки для нанесения ударов по Украине. Однако из-за присутствия ЧВК "Вагнер" угроза наступления с территории республики никуда не исчезла, рассказал командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В комментарии изданию "Апостроф" Наев подчеркнул, что российские оккупанты беспрепятственно пользуются военной инфраструктурой Беларуси. "На сегодня военную инфраструктуру (полигоны, полевые учебные центры и т.д.) Россия использует исключительно как места для подготовки, слаживания и восстановления собственного личного состава", - отметил командующий.

В то же время у самой беларусской армии ударного потенциала нет. Хотя, добавил Наев, Россия может нарастить существующую группировку и имеет для этого ресурсы в самой Беларуси.

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"Учитывая возможность возобновления наступательных действий на северном направлении, особую актуальность приобрела информация о планах разместить на территории соседнего государства подразделения ЧВК "Вагнер". Следовательно, угроза вторжения из Беларуси остается", - пояснил командующий.

ВСУ проинформированы о планах противника и принимают соответствующие меры.

"В приграничных районах нами просчитаны все варианты действий противника, рассмотрены все сценарии развития событий, в том числе наиболее угрожающие, и приняты все соответствующие меры", - резюмировал Наев.

Война новости - ситуация в Беларуси

15 июля в Беларусь прибыла большая колонна с боевиками ЧВК "Вагнер" в составе до 60 машин разного типа, что, в свою очередь, подтвердили и в пограничной службе.

До этого официально беларусские власти заявляли, что "вагнеровцы" будут обмениваться боевым опытом с армией республики. Однако спутниковые данные военных баз, подготовленных для террористов, могут свидетельствовать о намерениях РФ привлекать ЧВК к пограничным огневым столкновениям.

В Украине и ранее комментировали ситуацию вокруг "Вагнера" в Беларуси. Отдельно Наев назвал "самоубийством", если россияне попытаются прорывать границу в направлении Киева. А вот полковник СБУ Роман Костенко считает угрозу попытки вторжения ЧВК со стороны Беларуси вполне реальной - если только Путину захочется уничтожить наемников физически.

Пограничники продолжают отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

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