В настоящее время отмечается переброска в Беларусь "вагнеровцев".

Беларусский диктатор Александр Лукашенко направится в Россию с рабочим визитом, сообщает его пресс-служба. Ранее об этом заявил и сам политик.

Сообщается, что в ближайшие выходные Лукашенко и Путин проведут переговоры - ни место, ни город не указаны. "Вопросов предстоит обсудить много", - цитирует пресс-службу Лукашенко пропагандистская помойка БЕЛТА.

В повестке встречи - вопросы безопасности, международная политика, экономика, реализация "союзных" программ, противостояние "незаконному" санкционному давлению.

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Лукашенко и Путин - что стоит знать об отношениях двух диктаторов

Лукашенко попал под фактически полную зависимость Кремля, когда Москва официально поддержала его во время массовых протестов в 2020 году и направила в беларусские города своих силовиков.

Еще перед полномасштабным вторжением РФ В Украину Лукашенко отдал в пользование россиянам всю военную инфраструктуру Беларуси. Стоит отметить, что именно с беларусского направления российские танки прорывали украинскую границу в сторону Киева.

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что Россия использует Беларусь как плацдарм для разведки и как своего "донора". У самой беларусской армии ударного потенциала нет, констатировал тогда Наев. Хотя, добавил он, Россия может нарастить существующую группировку и имеет для этого ресурсы в самой Беларуси.

Ситуация в Беларуси - главное

В настоящее время отмечается переброска в Беларусь "вагнеровцев". Вместе с тем, журналисты не нашли на одном из основных полигонов ЧВК "Вагнер" тяжелой техники. Официально Минск утверждает, что наемники будут "обмениваться опытом" с армией республики.

Украина просчитывает все варианты действий противника в приграничных районах. ВСУ рассмотрены все сценарии развития событий, в том числе наиболее угрожающие, и приняты все соответствующие меры.

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