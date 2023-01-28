С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 125 тысяч оккупантов.

Родственники ликвидированного на войне в Украине лейтенанта Владимира Шереметова из Омска уже полгода не могут поделить его "боевые" выплаты.

Как пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") со ссылкой на российские соцсети, Шереметова "откобзонили" еще 22 июля. С тех пор между родственниками вспыхнул скандал: отец, бросивший сына более 30 лет назад, сразу же появился после информации о его ликвидации.

Утверждается, что лейтенант никогда даже не упоминал об отце. Его приглашали на свадьбу оккупанта, но он не пришел.

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О родственных связях россиянин вспомнил, когда семье пришли "боевые" выплаты "зажмуренного" захватчика. Более того, отец посягнул на свою долю в денежных накоплениях Шереметова и его супруги.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 28 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 800 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 125 510.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации "интересных" персон. Например, стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавшего в составе "вагнеровцев". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонен" также боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором", а еще - десантник с сирийским опытом - герой русских "сказок".

Продолжаются бои за Бахмут. Пограничники показали нецензурированные кадры ликвидации штурмового подразделения русских.

Также в сети появилось видео уничтожения российских колонн в селе Водяном Донецкой области. Сначала украинские защитники ударили по переправе террористов, затем огнем "потешили" самих оккупантов.

Бывают случаи, когда враг случайно попадает в ловушку наших снайперов. Украинские бойцы сняли, как на их снайпера высунулся с лопатой русский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

Еще не так давно сеть ошеломили кадры усеянного трупами российских наемников поля на Бахмутском направлении. А на Соледарском направлении украинские артиллеристы взорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

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