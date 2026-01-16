Путину нужна передышка в войне: генерал Кривонос описал реальное положение диктатора

По его словам, у правителя РФ сложился "серьезный и мощный провал в финансовом обеспечении 2026 года".

Российский диктатор Владимир Путин не имеет стратегических запасов для содержания армии и ведения войны. Поэтому он готов пойти на любые обещания, чтобы получить паузу в войне для того, чтобы впоследствии нанести по Украине новый удар.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Эспрессо" генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. Он отметил, что у правителя РФ сложился "серьезный и мощный провал в финансовом обеспечении 2026 года".

"Уже где-то в апреле-мае это скажется. С учетом наших системных ударов по российскому нефтегазовому промышленному комплексу за прошлый год, только за первое полугодие мы уменьшили наполнение бюджета России на 22-24%, во втором полугодии цифры те же", – пояснил генерал-майор запаса.

Он отметил, что когда Путин говорит, что у него много ресурсов, он блефует. На самом деле диктатору нужна передышка и снятие введенных против России санкций, и он пообещает все, чтобы получить эту паузу.

"Я не верю в перемирие, а еще больше не верю в гарантии. Мы уже неоднократно обжигались, а наш самый большой ожог – это Будапештский меморандум, где Россия, США и Великобритания обещали нам, что все будет хорошо. Но когда хорошо не случилось, все сказали, что мы неправильно поняли. А Россия вообще ничего не сказала – просто нарушила. Поэтому лучшим гарантом нашей безопасности будет собственная мощная армия, сильная экономика и обученный и мотивированный народ", – констатировал Сергей Кривонос.

Война в Украине: другие новости

Аналитический проект DeepState сообщает, что российские оккупационные войска захватили село в Запорожской области. Также враг продвинулся в Гуляйполе.

Кроме того, по данным аналитиков, серая зона в районе Комаровки в приграничье Сумской области увеличилась. Отмечается, что в последнее время враг наращивает активность вдоль государственной границы.

