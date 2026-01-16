Какие растения не стоит выращивать в квартире: эксперты назвали 7 проблемных вазонов

Не все растения одинаково подходят для длительного выращивания в помещении.

Комнатные растения украшают интерьер и способствуют эмоциональному удовлетворению, однако не все они подходят для длительного выращивания в квартире. Некоторые требуют условий, которые трудно создать в помещении, другие же могут нанести вред домашним животным или людям. Об этом пишет martha stewart.

Эксперты назвали комнатные растения, которые они не рекомендуют выращивать в доме.

1. Кротон

По словам эксперта по комнатных растениям Лизы Элред Штайнкопф, для большинства садоводов кротоны доставляют больше хлопот, чем приносят пользы. Их яркие, разноцветные листья, безусловно, красивы, но эти растения трудно ухаживать в помещении.

Она объяснила, что кротоны нуждаются в постоянном ярком освещении, которое трудно обеспечить круглый год, особенно зимой. А сухой воздух в помещении может способствовать появлению паутинного клеща, причем даже короткий период засухи может привести к сбрасыванию нижних листьев.

Штайнкопф рекомендует наслаждаться кротонами на открытом воздухе в летних контейнерах.

2. Большинство пальм

Большинство разновидностей пальм плохо растут в помещении и даже могут мешать другим комнатных растениям. По словам Штайнкопф, в доме они привлекают паутинных клещей, а также нуждаются в высокой влажности и ярком свете - условиях, которые трудно обеспечить в большинстве домов.

3. Фикус лирата

Эти фикусы с лировидными большими листьями очень популярны, но в то же время проблемны.

"Их часто рекомендуют как простое комнатное растение для начинающих, хотя на самом деле я считаю, что это одно из самых сложных растений для ухода", – говорит эксперт Саманта Адлер.

По ее словам, эти фикусы очень чувствительны к изменениям. Они не любят перемещения, нуждаются в постоянном поливе и достаточном количестве света.

4. Райская птица (стрелиция)

Эти тропические растения также очень хорошо смотрятся в помещении, но они прихотливы в уходе. Адлер говорит, что им нужен яркий свет и стабильные условия, которые трудно воссоздать в помещении.

Кроме того, стрелиция обычно очень большая, и ее трудно выращивать в помещении, разве что у вас много лишнего пространства. Штайнкопф добавила, что хотя этот вазон может выжить при достаточном количестве света, "скорее всего, он не будет цвести в вашем доме".

5. Некоторые папоротники

Папоротники могут создавать в помещении пышную, лесную атмосферу, но, как подчеркнула Адлер, некоторые их разновидности выделяют споры в воздух, что может спровоцировать проявления аллергии у людей. Это касается, в частности, сортов Dryopteris и Athyrium.

Чтобы избежать подобных проблем, она советует выбирать стерильные папоротники или папоротники с низким содержанием спор, такие как "птичье гнездо Austral Gem", "кроличья лапка", "кенгуру лапа".

6. Растения-хищники

Речь идет о таких вазонах, как венерина мухоловка (Dionaea muscipula) и сарацения (Sarracenia), которые уникальны тем, что питаются насекомыми. Но эти растения плохо приспособлены к жизни в помещении. В дикой природе они растут в солнечной болотистой среде и имеют холодный зимний период покоя, что практически невозможно воспроизвести в помещении.

"Если в вашем холодильнике нет места для хранения растений в состоянии покоя, оставьте их на улице", – посоветовал специалист по комнатных растениям и садовник Бекс Клер Хамелл.

7. Подарочные растения

Многие популярные подарочные растения предназначены для временного использования в помещении, а не для длительного выращивания. Штайнкопф говорит, что хризантемам, миниатюрным розам, гортензиям, азалиям нужен период покоя на открытом воздухе, чтобы выжить в долгосрочной перспективе.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, если орхидея ушла в "покой", то есть перецвела. Эксперты советуют после цветения зеленый цветонос укоротить, а засохший - удалить полностью. Также в период покоя растению полезны перепады температур: днем около +21...+26 °C, ночью +15...+18 °C в течение нескольких недель. Это помогает орхидее заложить новый цветонос.

