'Миллиардная криптопрачечная': СМИ рассказали о Вадиме Гордиевском и его фиктивной польской фирме в схеме игорных гигантов

Казахстанские правоохранительные органы нанесли серьезный удар по нелегальным финансовым схемам, заморозив счета и приостановив все транзакции компании Marginplus. Об этом пишет Антикор.

Отмечается, что эта организация была признана основным звеном в системе отмывания денег, созданной гражданами Украины Вадимом Гордиевским совместно с Ларисой Ивченко и Еленой Суворовой.

Журналисты утверждают, что их деятельность была направлена на обработку и легализацию прибыли, полученной от российских онлайн-казино Redcore и Pin-Up, в интересах их владельца Дмитрия Пунина. В результате этих мер сеть была вынуждена перенести свои ключевые операции в Польшу, где они пытаются найти новую базу для работы.

Дмитрий Пунин и его разветвленная сеть

Следствие установило, что Гордиевский сотрудничал с Михаилом Ковальовым, который имеет двойное гражданство Украины и Израиля. Ковалев руководит рядом компаний в странах Европейского Союза, включая Польшу, и имеет вид на жительство в Испании.

"После закрытия Marginplus все финансовые потоки от российских и казахстанских онлайн-казино и букмекерских контор, таких как RedCore (оператор Pin-Up) и Parimatch, были перенаправлены через польскую фирму. Эта компания – Stablex Solution Sp. z o.o. (solvexs.pl) – стала новым центром для обработки незаконных платежей и отмывания криптовалюты", – говорится в статье.

Фиктивный польский фасад: Stablex Solution

По данным Антикора, открытые финансовые данные Stablex Solution выявляют явные противоречия. Зарегистрированная в 2022 году, компания практически не демонстрирует реальной экономической активности, что указывает на ее фиктивный характер или использование в качестве инструмента для сокрытия крупных незаконных доходов.

Отсутствие реальной деятельности - типичный признак подставных структур, применяемых в финансовых преступлениях. Казахстанские власти передали эту информацию польским коллегам, призвав их провести расследование.

Миллиардная афера Дмитрия Пунина и Redcore

Отмечается, что масштаб этой схемы был раскрыт Агентством финансового мониторинга Казахстана в конце декабря 2025 года.

"Была выявлена масштабная трансграничная система переводов, в рамках которой деньги маскировались под законные коммерческие операции перед их направлением в онлайн-казино. Общая сумма незаконных транзакций превысила 1 миллиард долларов", - пишет издание.

Правоохранители назвали Вадима Гордиевского главным организатором этой сложной финансовой сети, которая изначально опиралась на Marginplus как на основной инструмент.

Вадим Гордиевский - опытный игрок

Журналисты напомнили, что Гордиевский не впервые оказывается в центре скандалов и обвинений в нарушениях. После возбуждения против него уголовных дел в Украине за финансовые преступления и мошенничество, а также объявления в розыск Министерством внутренних дел, он покинул страну по поддельным документам.

"Его прошлое проливает свет на его вероятные способности. До участия в схемах с платежами для азартных игр он занимался управлением земельными ресурсами в Киевской области и занимал должность заместителя председателя Бориспольской районной государственной администрации. На этой должности он был замешан в масштабных коррупционных схемах, связанных с распределением и "делением" земельных участков", - говорится в статье.

Утверждается, что его политические связи укрепились в период правления экс-президента Виктора Януковича. В 2012 году Гордиевский был назначен руководителем дорожной службы Одесской области - должность, дававшая контроль над многомиллионными бюджетами на ремонт и содержание дорог. По данным, он покинул эту должность добровольно после прекращения финансирования департамента. Его биография указывает на давний опыт управления и перераспределения крупных финансовых потоков - навыки, которые впоследствии были применены в сфере цифровых азартных игр.

Когда остановят российское казино Redcore

Антикор отмечает, что перенос финансовой инфраструктуры сети в Польшу через Stablex Solution подчеркивает адаптивность и трансграничный характер современных финансовых преступлений.

"Широкое использование криптовалюты для операций добавляет еще один уровень сложности для регуляторов и правоохранительных органов, затрудняя отслеживание денежных потоков. Этот случай выявляет важную проблему: даже если одна страна успешно пресекает часть схемы, вся сеть может быстро восстановиться в другой юрисдикции, если международное сотрудничество не будет оперативным и эффективным", - пишет издание.

Отмечается, что теперь инициатива за польскими властями - проверить деятельность Stablex Solution, поскольку потоки средств от Redcore, Pin-Up и связанных структур продолжают поступать, представляя постоянное нарушение финансовых норм и высокий риск отмывания денег.

