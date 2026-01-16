На сколько дней Украине хватит запасов топлива: министр энергетики раскрыл цифру

Денис Шмыгаль заверил, что государство полностью обеспечено топливом для гражданских и военных нужд.

В Украине сформированы достаточные запасы топлива. Страна имеет более 20 дней резервов, что позволяет стабильно обеспечивать как гражданские, так и оборонные нужды, сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Украина полностью обеспечена топливом. Более чем на 20 дней запасов топлива есть у нас сегодня. Более подробно по запасам, по распределению не могу с трибуны озвучивать, поскольку информация является сенситивной, чувствительной. Враг также на это обращает внимание и максимально пытается уничтожить наши запасы и склады с топливом", - сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что цены на топливо в Украине остаются рыночными и зависят от мировой конъюнктуры.

"Цены на топливо рыночные. Они, конечно, колеблются в зависимости от колебаний мировых цен на нефть, нефтепродукты, топливо в европейских странах. Украина даже сегодня, во время войны, остается рыночной экономикой", - отметил вице-премьер.

По его словам, колебания цен неизбежны, однако ключевым остается факт наличия необходимых резервов.

"Очевидно, что цены на топливо будут колебаться, расти и снижаться по мере того, как будет меняться рыночная конъюнктура. Но очень важно, что сегодня мы имеем достаточные запасы дизеля для гражданских и военных нужд в нашем государстве", - добавил Шмыгаль.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин прогнозировал, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти на 2 гривны за литр при условии девальвации национальной валюты и повышения мировых цен на нефть.

Ранее директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн сообщал, что цены на топливо в Украине с наступлением нового года не изменились, несмотря на рост акцизов.

Напомним, что еще в 2024 году в Украине приняли закон о повышении акцизов на топливо, по которому предусматривается постепенный рост ставок акцизов до 2028 года.

