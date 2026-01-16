Титановые подлодки СССР казались идеей будущего, но столкнулись с суровой реальностью

Подводные лодки проекта 705 "Лира" появились в 1971 году.

Подводные лодки проекта 705 "Лира" были одними из самых инновационных в 1970-х годах. Одной из их особенностей был титановый корпус, что не встречалось у других субмарин.

Президент Центра военной модернизации Warrior Maven и экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн в своем материале для 19FortyFive рассказал, почему выбор титана в качестве материала для корпуса подлодки оказался не лучшей идеей. Более того, он подчеркнул, что США не создавали подобные субмарины.

Главные особенности титанового корпуса

Осборн отметил, что подводные лодки проекта 705 "Лира" появились в 1971 году. Их главной особенностью стал титановый корпус.

Видео дня

Советские инженеры выяснили, что титан обладает полезным сочетанием прочности, коррозионной стойкости и низкого веса. По словам Осборна, эти свойства сделали этот материал надежным выбором для подводных лодок.

Эксперт напомнил, что подводные лодки проекта 705 "Лира" могли развивать скорость до 40 узлов и погружаться на глубину до 350 метров. Они были вторыми субмаринами по скорости, уступая только советскому прототипу К-222.

"Использование титанового сплава в корпусе подводной лодки дало сразу несколько преимуществ. Во-первых, применение особо прочного сплава с пределом текучести 70-72 кгс/мм² значительно увеличило максимальную глубину погружения корабля - почти в полтора раза по сравнению с лодками второго поколения, а во-вторых, использование этого материала снизило магнитное поле судна. Ну и самое главное: благодаря титановому корпусу удалось уменьшить водоизмещение подводной лодки на 30%", - описывал советские подлодки с титановым корпусом портал Global Security.

Осборн добавил, что одним из важнейших преимуществ титана является соотношение прочности и веса. Этот материал так же прочен, как многие виды стали, но значительно легче, что позволяет развивать большую скорость без ущерба для защиты.

Недостатки титанового корпуса

Осборн отметил, что выбор титана в качестве основного материала корпуса подлодки имел и свои недостатки. Например, этот металл в три-пять раз дороже стали и чрезвычайно сложен в обработке.

Более того, сварка больших титановых секций требует специального оборудования и высококвалифицированных технических специалистов, подчеркнул эксперт.

Кроме того, некоторые аналитики утверждают, что подводные лодки проекта 705 "Лира" были гораздо более шумными, чем субмарины США или других стран НАТО того времени. Это сводило к минимуму любое потенциальное преимущество СССР.

Осборн напомнил, что США так и не создали подлодки с титановым корпусом. Он добавил, что американские подводные лодки обычно используют высокопрочную сталь и современные безэховые покрытия для снижения шума. В ВМС США уже долгие годы считают, что способность субмарины оставаться бесшумной важнее, чем максимальная глубина погружения.

Также стальные корпуса проще производить и обслуживать в больших масштабах, что соответствует стратегическим потребностям ВМС США в больших и универсальных флотах, резюмировал эксперт.

Российская подлодка класса "Амур" так и не нашла покупателя - что известно

Ранее в 19FortyFive писали, что российская дизель-электрическая подводная лодка нового поколения класса "Амур", которую Москва позиционирует как малозаметную экспортную платформу, по состоянию на конец 2025 года не имела ни одного подтвержденного заказчика. Эта субмарина до сих пор остается на уровне концепции.

В начале 2025 года появлялись сообщения, что Марокко российские "Амуры" наряду с европейскими подводными лодками. Впрочем, никаких контрактов заключено не было, а ни один корпус подводной лодки так и не заложен.

Несмотря на заявленные возможности, программа "Амур" напрямую зависит от базового проекта "Лада", который годами страдает от технических проблем и задержек даже для нужд ВМФ России. Это лишило экспортный вариант подтвержденной производственной и эксплуатационной базы.

Вас также могут заинтересовать новости: