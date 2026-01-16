Не красные, не черные: автомобили этого цвета разметают украинцы

Самым популярным цветом на отечественном рынке новых легковых автомобилей в 2025 году стал серый. Об этом сообщает "УкрАвтопром".
Среди автомобилей, реализованных в прошлом году, более 34% были серого цвета. На втором месте находится белый – в этот цвет было окрашено почти 30% реализованных машин. Замыкает тройку лидеров черный – с показателем в 16%.
В пятерку лидеров также попали зеленый и синий, в которые было окрашено 7% и 6% реализованных машин, соответственно.
Кроме них популярностью на украинском рынке пользуются автомобили бежевого (3%), красного (2%), коричневого (1%), желтого (0,5%) и фиолетового (0,4%) цветов.
Самыми популярными моделями в 2025 году стали:
- среди серых – BYD Song Plus;
- среди белых – Renault Duster;
- среди черных – Volkswagen ID. UNYX;
- среди зеленых – Renault Duster;
- среди синих – Audi Q4.
Украинский авторынок – другие новости
В 2025 году автопарк Украины пополнили более 80 тысяч новых легковых машин. Наиболее популярными брендами на отечественном рынке стали китайский BYD, а также Toyota и Volkswagen, которые традиционно пользовались большой популярностью.
Также сообщалось, что по итогам прошлого года в пятерку самых популярных моделей новых авто в Украине попали Renault Duster, Toyota RAV4, Volkswagen ID. UNYX, BYD Song Plus и Hyundai Tucson. Таким образом, украинцы в очередной раз отдали предпочтение кроссоверам.