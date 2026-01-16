Собаки, демонстрирующие эти 3 черты, являются гениями: ученые поделились подробностями

Ученые пришли к выводу, что умные собаки обладают тремя конкретными чертами.

Новое исследование определило три конкретные черты, которые свидетельствуют о том, что собаку можно считать настоящим гением, сообщает Country living.

Животные, демонстрирующие эти черты, могут обрабатывать и запоминать названия сотен предметов. Издание отмечает, что это чрезвычайно редкая и очень впечатляющая способность.

Объясняется, что такие собаки могут идентифицировать предметы, например различные виды игрушек, только услышав их название или метку без каких-либо дополнительных подсказок. Есть предположение, что это врожденная способность, которая ранее не была зафиксирована ни у одного другого животного.

Новое совместное исследование Центра когнитивных исследований собак Университета Портсмута в Англии и Отдела исследований собак Университета Фридриха Шиллера в Йене, Германия, опубликованное в журнале Scientific Reports в ноябре 2025 года, впервые показывает, что эта редкая способность к обучению связана с тремя конкретными когнитивными характеристиками: любопытством, сосредоточенностью и самоконтролем.

В статье говорится, что исследователи использовали подход "гражданской науки", обучая владельцев собак в Великобритании, США, Швейцарии, Нидерландах и Германии, как проводить серию когнитивных тестов со своими собаками дома.

Во время эксперимента собаки должны были продемонстрировать способность к обучению с помощью меток. Им нужно было выбирать правильный предмет из нескольких на выбор после того, как они услышали его название. При этом животное не видит своего хозяина или любого другого человека во время принятия решения.

Издание поделилось, что 11 собак, которые учились распознавать метки, продемонстрировали схожие модели поведения. Они тратили значительно больше времени на изучение новых предметов и возвращались, чтобы посмотреть на них, чаще, чем собаки из контрольной группы, что свидетельствует о повышенном интересе.

В публикации также отмечается, что они проявляли целенаправленный интерес: в то время как собаки из контрольной группы исследовали предметы хаотично, собаки, которые изучали метки, сосредотачивались на конкретных предметах и внимательно их изучали.

Они продемонстрировали более сильный ингибиторный контроль, или самоконтроль. Эта способность помогает предотвращать импульсивные реакции и, как считает одна из исследовательниц, доктор Юлиане Бройер, чрезвычайно важна для изучения языков.

"Моя собственная собака, которая не является "обученной метками", всегда пыталась сдерживать свои предпочтения при решении задач. Она так любит мяч, что не приносит кольцо, когда рядом есть мяч. Но найти такие четкие различия между "обученными метками" и обычными собаками было действительно удивительно", – поделилась Бройер.

Ее коллега, доктор Джулиана Камински из Портсмутского университета, отметила, что такие собаки являются очень редкими.

"Не каждая собака способна различать такое большое количество различных предметов. Это чрезвычайно редкая способность, которая, кажется, является врожденной природной особенностью, присущей только некоторым собакам, а не всем", - предположила Камински.

Издание поделилось, что это исследование является важным шагом для ученых, которые уже планируют дальнейшую работу.

"Мы будем проводить дальнейшие исследования, поскольку нам необходимо выяснить, являются ли эти черты частью характера некоторых собак с самого щенячьего возраста, или они развиваются со временем и на них может влиять дрессировка", - добавила Камински.

В публикации подчеркивается, что это направление исследований может в перспективе открыть путь к созданию своеобразного "теста на IQ щенков", который поможет оценивать молодых собак для выполнения таких функций, как служба в служебных или полицейских целях.

