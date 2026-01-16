Нет цветов: что делать, если орхидея ушла в 'покой'

Орхидея может долго не цвести из-за ошибок в уходе. Рассказываем, как правильно поливать, освещать и стимулировать повторное цветение.

Здоровая орхидея способна радовать эффектными и долгими цветениями, но делает это не круглый год. Обычно орхидеи зацветают 1-2 раза в год после периода покоя. Длительность и частота цветения зависят от условий ухода: освещения, температуры и полива. Само цветение может продолжаться от 6 до 10 недель, а у некоторых видов - до нескольких месяцев. Повторное цветение возможно, если создать правильные условия.

Как пишет Real Simple, главная проблема - перелив. Поливайте орхидею только тогда, когда субстрат сухой на глубине около 2-3 см. Зелёные корни и влажная кора означают, что полив пока не нужен. Серые корни и сухая кора - сигнал к поливу. Замочите горшок в воде на 5–15 минут, затем дайте воде полностью стечь.

Орхидеям также нужно много света без прямых солнечных лучей. Чем лучше освещение, тем выше шанс повторного цветения и тем дольше держатся бутоны.

Видео дня

Во время активного роста издание рекомендует использовать удобрения для орхидей, а в период покоя сократить их количество. Регулярно удаляйте засохшие листья и отцветшие бутоны, чтобы растение тратило силы на рост.

Важно! Орхидеи нельзя сажать в обычную почву. Используйте специальную смесь на основе коры (например, кора + мох сфагнум), которая обеспечивает быстрый дренаж.

Что делать, чтобы зацвела орхидея - совет

После цветения зелёный цветонос можно укоротить, а засохший - удалить полностью. В период покоя полезны перепады температур: днём около +21…+26 °C, ночью +15…+18 °C в течение нескольких недель. Это помогает орхидее заложить новый цветонос.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие овощи можно сажать в январе.

Вас также могут заинтересовать новости: