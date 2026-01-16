Новая магнитная буря ударит по Земле уже вот-вот: ученые назвали дату (график)

По прогнозам, шторм будет слабой либо умеренной силы.

После нескольких дней затишья на Земле снова ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, в настоящее время скорость солнечного ветра повышена, однако геомагнитная обстановка на Земле спокойная. Но так продлится не долго.

"Мы ожидаем, что прибытие дополнительного высокоскоростного потока из корональной дыры повлияет на Землю в течение 17-18 января", сообщают синоптики космической погоды.

Портал meteoagent также свидетельствует, что 17 января Кр-индекс повысится до 5 и даже выше, что говорит о слабой или умеренной магнитной буре.

На данный момент не сообщается, насколько долго эта буря продлится.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Манитные бури - это периоды повышенной активности геомагнитного поля, которые, как считается, могут влиять на самочувствие и работоспособность людей.

Чтобы легче пережить такие дни, важно соблюдать режим сна и не перегружать организм. Рекомендуется пить больше чистой воды, сократить употребление кофе и алкоголя, избегать стрессов и переутомления. Полезны спокойные прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность. Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательно следить за самочувствием и при необходимости уменьшить нагрузки. Сбалансированное питание и отдых помогают организму быстрее адаптироваться к изменениям геомагнитной обстановки.

