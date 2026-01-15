Эксперты объяснили, почему вы никогда не должны пользоваться Wi-Fi в отелях

Wi-Fi, предлагаемый в отелях, создается прежде всего для удобства гостей, а не для защиты их данных.

Сегодня почти невозможно представить путешествие без интернета – многие сразу после приезда в отель достают смартфон, чтобы проверить сообщения и соцсети. Но эксперты предупреждают: подключение к Wi-Fi в отеле может быть опасным для вашей конфиденциальности и безопасности данных.

Единственная реальная задача Wi-Fi в отелях – дать гостям возможность быстро выйти в интернет со смартфона, ноутбука или другого устройства. Это означает, что такие сети, как правило, недостаточно защищены и становятся легкой добычей для хакеров, говорят эксперты BGR.

В отличие от домашнего интернета с современным оборудованием и надежной защитой, гостиничные сети часто работают на устаревших маршрутизаторах с минимальными мерами безопасности или вообще без них. Даже если требуется пароль, он обычно доступен всем гостям и не обеспечивает реального шифрования.

Еще один распространенный риск – создание злоумышленниками поддельных точек доступа, которые выглядят как официальный Wi-Fi отеля. Такие подложные сети могут обмануть доверчивых гостей и позволить хакерам перехватывать интернет-трафик и данные.

Что делать, если других вариантов нет

Хотя эксперты советуют по возможности избегать использования Wi-Fi в отелях вообще, в реальности иногда все же приходится подключаться. В таких случаях рекомендуется заранее защитить свой девайс – например, использовать VPN и установить обновления безопасности, антивирус и брандмауэр на всех устройствах.

Wi-Fi в отелях может показаться удобным, однако он часто не обеспечивает достаточной защиты ваших данных и делает вас уязвимыми для хакерских атак. Эксперты советуют по возможности отказаться от его использования или, по крайней мере, принимать дополнительные меры безопасности.

