Под песню Florence + The Machine: вышел полный трейлер 'Невесты' с Кристианом Бэйлом

Кинокомпания Warner Bros. показала полный трейлер научно-фантастического фильма ужасов "Невеста" (The Bride), в котором оскароносный Кристиан Бэйл ("Американский психопат", "Машинист", "Власть", "Форд против Феррари", франшиза "Темный рыцарь") играет монстра Франкенштейна.

События нового фильма, вдохновленного классическим романом английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" начала 19 века, происходят в 1930-х годах. Одинокий монстр Франкенштейна прибывает в Чикаго, чтобы попросить выдающуюся ученую доктора Юфрониус создать для него компаньонку. Вместе они оживляют убитую молодую женщину – и на свет появляется Невеста. Но события быстро выходят из-под контроля: научный эксперимент превращается во взрывную смесь любви изгоев, культурной революции, одержимости и преступлений, бросающих вызов самой идее жизни и смерти.

В новом трейлере в качестве саундтрека использована песня группы Florence + The Machine "Everybody Scream".

Партнершей Бейла на экране стала Джесси Бакли ("Незнакомая дочь", "Мужской род", сериалы "Чернобыль", "Фарго"), которая на днях получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в фильме "Гамнет".

Кроме того, в фильме сыграли Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Зодиак", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома"), Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики Кристина Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери"), Питер Сарсгаард ("Мальчики не плачут", "Цена правды", "Незнакомая дочь", "Бэтмен"), Аннетт Бенинг ("Мошенники", "Красота по-американски", "Капитан Марвел", "Смерть на Ниле") и другие.

Режиссером фильма выступила американская актриса Мэгги Джилленхол ("Донни Дарко", "Секретарша", "Темный рыцарь"), для которой это уже вторая полнометражная режиссерская работа после "Незнакомой дочери" 2021 года.

В украинский прокат фильм выйдет 5 марта 2026 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

