В ряде областей ввели аварийные отключения: где самые большие проблемы со светом

Ограничения введены из-за последствий систематических атак РФ на энергетику.

В Полтавской и Сумской областях утром 16 января введены аварийные отключения света.

Как сообщает Полтаваоблэнерго, аварийные отключения в Полтавской области введены с 8:41. По словам энергетиков, это сделано из-за последствий российских атак на объекты энергетики.

Также с 8:41 аварийные отключения введены в Сумской области, сообщает Сумыоблэнерго. Как и в случае с Полтавской областью, ограничения действуют из-за сложной ситуации в энергетике после обстрелов.

В Одесской области 16 января возможны сетевые ограничения. Как объясняет ДТЭК Одесские электросети, это вынужденные аварийные отключения для недопущения масштабных аварий.

Кроме того, в ДТЭК напомнили, что без графиков в дальнейшем живет Киев и часть столичной области. В столице продолжаются экстренные отключения, которые были введены еще утром 13 января.

Аналогичная ситуация и в двух районах столичной области. Жители Броварского и Бориспольского районов до сих пор не имеют предсказуемых графиков отключений.

Атаки РФ на энергосистему Украины - последние новости

Российская Федерация в последнее время существенно усилила обстрелы энергетики Киева. Так, недавно россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, – оставив без тепла половину Киева в двузначные морозы. Из-за последствий ракетно-дроновых атак "страны-бензоколонки" в Киеве и части Киевской области введены экстренные отключения.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже с вечера четверга в столице могут ввести облегченные графики подачи электроэнергии потребителям. Это произойдет при условии отсутствия новых атак на инфраструктуру. Впрочем, гендиректор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что не стоит ждать быстрого улучшения ситуации со светом.

