Перед выходными потепления в Киеве не будет

Прогноз погоды на 16 января.

Перед выходными, 16 января, погода в Киеве не изменится, морозы не ослабнут. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до -15°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до -11°. Ожидается небольшая облачность.

Благодаря повышенному атмосферному давлению 760-763 мм ртутного столба, будет без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -5°, днем -3°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -11°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -11°.

В Тернополе 16 января ночью будет -11°, днем -5°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -17°, днем -11°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -7°, днем -5°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -7°.

В Виннице завтра будет -18°...-11°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет -21°, днем -11°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -21°...-11°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью -16°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -16°, днем -9°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -16°...-8°.

В Одессе 16 января - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -9°, днем -5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -5°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -8°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -16°, днем -7°, местами небольшой снег.

В Днепре температура ночью будет -16°, днем -7°, пасмурно, местами небольшой снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -9°...-2°, местами небольшой снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -10°, днем -7°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -10°, днем -7°.

