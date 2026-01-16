'Это деньги на печенье и кофе': Тимошенко объяснила происхождение 'кассы', изъятой НАБУ

Речь идет о файле под названием "касса", изъятом во время обысков.

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко 16 января во время заседания суда, где ей выбирают меру пресечения, заявила, что файл под названием "Касса", который изъяло НАБУ в ее приемной во время обысков, - это расходы на чай, кофе и печенье. Об этом сообщил корреспондент УНИАН.

Она заявила, что изъятый блок компьютера - не ее личный, а приемной. А в файле под названием "Касса" речь идет о расходах на печенье, кофе и чай, а суммы указаны там в гривнах.

"Ваша честь, там деньги, несколько тысяч гривен. Это на кофе, чай, на печенье", - высказалась Тимошенко.

Также нардеп сказала, что 40 тысяч долларов, найденных у нее при обыске, - это компенсация из США, которую она получила за преследование во времена беглого президента Виктора Януковича.

Тимошенко выбирают меру пресечения

Как сообщал ранее УНИАН, 16 января Тимошенко в ВАКС заявила, что разговора, который опубликовало НАБУ, никогда не было. Обвинения в свой адрес она назвала "политическим делом", а видео, где она, по словам НАБУ, обсуждает передачу средств, - полностью сфальсифицированным.

Кроме того, она назвала нардепа, чей голос зафиксирован на пленках НАБУ. По ее словам, это Игорь Копытин, на которого в НАБУ якобы открыто дело, и, мол, чтобы освободить себя от уголовной ответственности, он сделал все, "чтобы просто показать свою какую-то заслугу перед НАБУ". Тимошенко добавила, что обнародованные разговоры - "это абсолютно скомпилированная запись господином Копытиным и НАБУ", и настояла на экспертизе "фейка".

