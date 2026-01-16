Валюта подорожала еще больше: курс доллара и евро в конце недели

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,15 грн, а евро – 50,25 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 16 января, подорожал на 19 копеек и составляет 43,75 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,15 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 50,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,25 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,58 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,44 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,80 грн/евро, а курс продажи - 50,60 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 16 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара (предыдущий рекорд был установлен 13 января – 43,26 грн/долл.)

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

В первой половине января курс доллара в Украине стремительно растет и регулярно достигает новых исторических максимумов. Директор по продажам банка "Авангард" Юрий Крохмаль объяснил, что для начала года традиционным является повышенный спрос на валюту, что напрямую влияет на девальвацию национальной валюты.

