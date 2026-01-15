Что посмотреть вечером: топ-10 самых популярных фильмов на Netflix

В январе украинцы смотрят много комедий и мультфильмов.

На Netflix сформировался топ-10 самых популярных фильмов, который отражает актуальные зрительские предпочтения украинцев.

В рейтинг вошли праздничные рождественские истории, семейные анимационные хиты, романтические драмы, детективные новинки и зрелищные приключения. Подборка объединяет как новые релизы, так и уже знакомые зрителям ленты, которые вновь привлекли внимание широкой аудитории и уверенно держатся среди лидеров просмотров.

1. Люди, которых мы встречаем в отпуске

Романтическая драма о двух друзьях, которые каждый год проводят совместный отпуск, пытаясь сохранить легкость отношений. Одна поездка меняет все и заставляет их посмотреть правде в глаза.

2. Последнее приключение. Очень странные дела 5: за кадром

Документальный проект, который открывает зрителям закулисье финального сезона культового сериала. Фильм показывает процесс съемок пятого сезона, работу актеров и съемочной группы, создание спецэффектов и эмоциональное прощание команды с историей, длившейся почти десять лет.

3. Стражи Рождества

Праздничная приключенческая история о группе необычных героев, которые объединяются, чтобы спасти Рождество.

4. Поезд к Рождеству

Украинская рождественская комедия о пассажирах поезда, которые накануне праздников попадают в неожиданные ситуации. Каждая история - о вере в чудо, любви и втором шансе.

5. Достать ножи: Воскрешение покойника

Новый фильм из серии детективов о Бенуа Бланке. Очередное загадочное убийство, замкнутый круг подозреваемых и множество тайн, которые раскрываются не так просто, как кажется.

6. Родительское собрание

Комедийная лента о родительском собрании, которое выходит из-под контроля. Обычная встреча превращается в настоящий хаос с конфликтами, секретами и неожиданными признаниями.

7. Гринч

Анимационная классика о зеленом буркотуне, который ненавидит Рождество и планирует его испортить. Но одна маленькая девочка меняет его взгляд на праздник и жизнь в целом.

8. Антарктида

Фильм-путешествие блогера Антона Птушкина на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский".

9. Как приручить дракона 3: Скрытый мир

Завершающая часть популярной анимационной истории об Икинге и его верном драконе Беззубике. Мир, в котором люди и драконы сосуществуют, сталкивается с новыми вызовами, заставляющими героев переосмыслить ответственность, дружбу и взросление.

10. Всемирный потоп

Катастрофический триллер о масштабном наводнении, угрожающем уничтожить город. Герои пытаются спасти близких и найти выход, но время работает против них.

Напомним, на днях стало известно, что фильм "Девушка с татуировкой дракона" получит сериальную адаптацию.

