Начинать подготовку к летнему сезону нужно уже сейчас.

Каждый опытный огородник знает, что недостаточно просто посадить яблоню и сидеть ждать крупных плодов. За деревом нужно ухаживать постоянно, и только тогда оно отблагодарит вас богатым урожаем.

Ранее мы рассказывали, что можно сеять на рассаду в январе и феврале, а теперь обсудим, как получить больше яблок на яблоне с помощью всего одной зимней процедуры.

Как повысить урожайность яблони - простой лайфхак

Яблони – неприхотливые деревья, которые могут расти в саду без особого ухода, но одна простая процедура может существенно повлиять на размер и вкус плодов в конце года.

Хелен Китинг, эксперт из организации The Woodland Trust, в материале Express рассказала, каким образом обрезка яблони позволяет увеличить урожайность. По ее словам, ветви яблони необходимо обрезать зимой, чтобы у деревьев было достаточно энергии для дальнейшего роста. Она сказала: "Яблони могут оставаться здоровыми и плодоносящими 50 лет и более, но им необходим надлежащий уход и правильная обрезка. Заброшенные яблони теряют силу и перестают плодоносить".

У специалиста нет никаких сомнений, можно ли делать обрезку яблонь зимой - Китинг считает, что если не обрезать деревья до наступления теплой погоды, они, скорее всего, будут испытывать стресс и сосредоточат всю свою энергию на образовании листьев. Листья помогают дереву получать больше солнечного света и энергии для выживания, а чрезмерно разросшееся дерево приведет к ослаблению плодоносящей древесины и, в конечном итоге, к потере плодоношения.

"Если потратить всего несколько минут на правильную обрезку яблони, уменьшится конкуренция между ветвями и плодами, и у дерева останется достаточно энергии, чтобы сосредоточиться на образовании более крупных яблок" - отмечает эксперт.

Январь – самое лучшее время для обрезки яблонь, так как в это время дерево находится в состоянии полного покоя, что предотвращает стресс, а также отсутствуют листья, поэтому легко определить, какие ветви повреждены.

Какие ветки у яблони надо обрезать и как это сделать

Перед тем как повысить урожайность яблони таким образом, Китинг рекомендует оценить обстановку. Для начала нужно внимательно осмотреть дерево и поискать ветви, которые выглядят сломанными, увядшими или перекрещивающимися. Именно эти ветви нужно обрезать и выбросить.

На земле их лучше не оставлять, так как сухая древесина может привлекать грызунов, ищущих убежища, а также споры грибков, которые могут распространять болезни по всему саду. "Если вы заметите какие-либо мелкие побеги, отходящие от основных ветвей, обрежьте и их, так как они будут истощать энергию дерева" - напомнила садовод.

После того как вы обрежете большую часть отмирающих веток, вам нужно придать дереву форму. Делайте это медленно, постоянно отступая назад, чтобы осмотреть растение, и следите за тем, чтобы ветки были расположены равномерно. Китинг рекомендует придавать кроне открытую, бокаловидную форму, чтобы больше солнечного света попадало внутрь дерева, поэтому срезы лучше делать вверх - ко внутренним ветвям.

Затем необходимо подрезать внешние ветви до желаемой длины, делая надрезы вдоль каждой ветви. Это нужно для того, чтобы ветви не стали слишком длинными и не ломались, что может привести к ранам и стать входным путем для болезней. Однако специалист призывает садоводов быть осторожными при срезании ветки и целиться чуть выше любых направленных наружу почек на дереве.

Почки, направленные наружу, растут вдали от центра дерева, что позволяет им получать больше солнечного света и энергии, благодаря чему ветви становятся крепче.

