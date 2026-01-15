Графики отключений на пятницу: кто и сколько будет сидеть без света

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В пятницу, 16 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго".

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Там также отметили, что время и объем применения отключений по адресу потребителя можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Видео дня

Кроме того, в "Укрэнерго" призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Новость будет дополняться...

Ситуация в энергосистеме - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 13 января Россия массированно атаковала украинскую энергосистему, в частности больше всего досталось Киеву. Из-за последствий атаки в столице и части области были введены аварийные отключения. Позже стало известно, что ТЭЦ-5 в Киеве полностью остановилась, а ТЭЦ-6 - частично.

Энергетический эксперт, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщил, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вряд ли заработают на полную мощность как минимум до конца текущего отопительного сезона.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что сейчас Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны России против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: