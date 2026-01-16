Глава МВФ рассказала, когда отправит на утверждение программу финансирования Украины

Объем средств по программе предусмотрен на уровне 8,1 миллиарда долларов.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, которая в четверг неожиданно прибыла в Киев, рассказала Reuters о деталях выделения новой программы кредитования Украины. Она уточнила, что в ближайшие недели планирует направить эту программу объемом 8,1 миллиарда долларов на утверждение совету директоров Фонда.

Георгиева заявила, что программа поможет высвободить средства из других учреждений для Украины.

В Киеве она почтила память погибших солдат, посетив Стену памяти возле Михайловского собора. Также она осмотрела энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ударов.

Георгиева сказала, что ситуация в Украине явно ухудшилась с момента подписания официальными лицами предварительного кредитного соглашения в ноябре, но суть требований программы останется неизменной.

Визит главы МВФ в Киев

Напомним, что накануне Георгиева прибыла в Украину - впервые с 2023 года. О ее визите не объявляли заранее из соображений безопасности. В Киеве она провела ряд встреч с украинскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского.

Добавим, что программа финансирования Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов зависит от ряда действий, включая принятие бюджета и укрепление гарантий финансирования со стороны доноров.

