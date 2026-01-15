Самая тяжелая зима за 20 лет: правительство приняло важные решения для спасения энергетики

Энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы.

Правительство для стабилизации энергосистемы во время тяжелой зимы и массированных российских обстрелов вводит комплекс чрезвычайных мер, включая ослабление комендантского часа, развертывание "пунктов несокрушимости" и увеличение импорта электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Энергосистема страны находится в сложных условиях из-за интенсивных российских обстрелов и самой тяжелой за 20 лет зимы. В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике правительство продолжает принимать меры для преодоления ее последствий", - отметила Свириденко.

Управление и координация

По ее словам, первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль назначен руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Так, правительство запустило постоянно действующие штабы на общегосударственном уровне и отдельный для города Киева и Киевской области. Они круглосуточно будут координировать действия энергетиков, коммунальных служб, ГСЧС, органов местной власти и центральных органов исполнительной власти.

Комендантский час

Глава правительства отметила, что на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа.

Во время действия комендантского часа гражданам будет разрешено:

без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах, которые обеспечивают функции "пунктов несокрушимости", пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание, стабильную связь (к указанным местам не относятся развлекательные заведения);

пользоваться частным транспортом.

Отмечается, что Силы безопасности и обороны обеспечат контроль и общественный порядок.

Образование

В столице Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Решение не распространяется на детские сады.

Также МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

Увеличение импорта электроэнергии

Кроме того, правительство создает возможности для быстрого увеличения импорта электроэнергии для государственных компаний и для бизнеса.

"Пункты несокрушимости"

Свириденко отметила, что в течение суток будут развернуты дополнительные "пункты несокрушимости" на период сложных погодных условий и чрезвычайной ситуации. На этот период также организуется питание в этих пунктах.

Сейчас по всей стране развернуто более 10 тысяч пунктов, из них более 1 200 находятся в Киеве.

Резервная генерация и подключение

Минэнерго, Минразвития и Госэнергонадзор получили поручение максимально упростить подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок для наращивания распределенной генерации.

Резервное питание и генераторы

Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток анализируют потребность в генераторах и другом резервном оборудовании в разрезе регионов.

"Оборудование должно быть оперативно перераспределено туда, где оно нужно больше всего – для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения", – отметила Свириденко.

Электроснабжение жилых домов Киева и Киевской области

В столице и Киевской области в течение суток будет проанализировано:

состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов;

отдельно – дома с электроотоплением, где в настоящее время отсутствует электроснабжение.

Для жителей домов, находящихся в наиболее сложной ситуации, предусмотрены резервные источники питания, подвоз воды и другая поддержка.

Дома с электроотоплением

Правительство планирует отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев.

Рациональное потребление электроэнергии

Все областные военные администрации и Киевская городская военная администрация в суточный срок должны сократить потребление электроэнергии, в частности, ограничить наружное освещение зданий и территорий, подсветку рекламы, избыточное уличное освещение.

"Координацию и контроль за выполнением всех этих решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль", - добавила глава правительства.

Ситуация в энергосистеме - главные новости

Как писал УНИАН, в январе этого года Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры Киева. 9 января россияне атаковали крупнейшие столичные теплоэлектроцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Из-за этого временно без тепла оказалась половина Киева. Около 400 домов в столице остались без отопления.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что сейчас Киев переживает самую сложную ситуацию в энергетике с начала полномасштабной войны России против Украины.

Газета The New York Times писала, что этой зимой российские удары по энергетической инфраструктуре Киева стали самыми разрушительными за все время войны. Россия изменила стратегию и сосредоточилась на изоляции и уничтожении энергообеспечения Киева, Одессы и Днепра.

