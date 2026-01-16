Финалистка Нацотбора на 'Евровидение-2026' попала в громкий скандал: блогер раскрыл детали

Богдан Беспалов признался, что "не поверил собственным глазам".

Проживающая в США украинская певица Valeriya Force (настоящее имя - Валерия Симулик), которая стала финалисткой Национального отбора на "Евровидение-2026" оказалась в эпицентре громкого скандала. Об этом рассказал украинский блогер-"сплетник" Богдан Беспалов.

"Скинули скриншот, я удивился, потому что не поверил собственным глазам…", - заявил инфлюенсер.

По его словам, оказалось, что Valeriya Force уже после широкомасштабного вторжения России в Украину сотрудничала с российским саунд-продюсером, который работает с очень специфическими артистами, связанными "с пророссийским вектором на поддержку так называемого "СВО".

"Громкий скандал Нацотбора на "Евровидение-2026". Одна из участниц в 2024 году работала с россиянином над созданием ее композиции. С россиянином, который живет в Москве", - уточнил Беспалов.

По его словам, он уже отправил соответствующий запрос на "Суспільне":

"Ждем официального ответа и позиции".

Нацотбор "Евровидения-2026" - что сообщалось

Напомним, накануне были обнародованы все песни участников Нацотбора на "Евровидение-2026".

Также определился порядок финальных выступлений участников украинского Национального отбора. Стало известно, что Valeriya Force должна выступать под номером 1.

