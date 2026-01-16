'Отдайте лишнюю энергию': в Украине должны 'приглушить' вывески, рекламу, парки, - Шмыгаль

В настоящее время продолжается работа над справедливым распределением электроэнергии между объектами критической инфраструктуры.

Первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль призвал бизнес в Украине максимально сократить использование электроэнергии для освещения наружной рекламы и вывесок и по возможности поделиться ею с людьми. Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Отдельно обращаюсь к бизнесу с настойчивой просьбой выключить наружную рекламу, вывески, подсветки, экраны. Если у вас есть лишняя энергия – отдайте ее лучше людям, сегодня это самое важное. Уличное освещение, парковое освещение, вывески, гирлянды – все это не имеет смысла, если у людей не хватает электроэнергии", – сказал вице-премьер.

"Максимально пересмотрели, проинвентаризировали объекты критической инфраструктуры и подключенных к ним субпотребителей, чтобы не повторялась ситуация, когда несправедливо распределяется электроэнергия между людьми", - отметил министр.

Он также сообщил об увеличении количества "пунктов несокрушимости", в частности, определены опорные пункты, которые обеспечены дополнительным оборудованием для обогрева, питания, зарядки гаджетов и связи. Кроме этого, Шмыгаль отметил, что ведется работа с международными партнерами для привлечения дополнительной гуманитарной и технической поддержки.

"В первую очередь мощные генераторы, накопители электроэнергии, элементы питания, трансформаторы, средства для ремонта оборудования и тому подобное. Сейчас совместно с партнерами реализуем около 42 совместных проектов технической помощи на общую сумму около 1 млрд долл.", - рассказал вице-премьер.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство для стабилизации энергосистемы во время тяжелой зимы и массированных российских обстрелов вводит комплекс чрезвычайных мер, включая ослабление комендантского часа, развертывание "пунктов несокрушимости" и увеличение импорта электроэнергии.

В Полтавской и Сумской областях утром 16 января введены аварийные отключения света. Кроме того, в ДТЭК напомнили, что без графиков в дальнейшем живет Киев и часть столичной области. В столице продолжаются экстренные отключения, которые были введены еще утром 13 января.

