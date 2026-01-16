'Секретное оружие': украинский робот-пулеметчик 6 недель успешно сдерживал войска РФ

Дрон позволил защищать позиции, для обороны которых обычно требуется от трех до шести солдат.

В течение 45 дней подряд украинский дрон-пулеметчик DevDroid TW 12.7 сдерживал российские войска на линии фронта на востоке под пулеметным огнем, в одиночку заменяя сразу несколько бойцов..

Как пишет The Telegraph, дрон был разработан для разведывательных и боевых задач на передовой. Размером не больше газонокосилки, вооруженный крупнокалиберным пулеметом Браунинг M2, он управляется дистанционно и использует автоматическую систему наведения на основе искусственного интеллекта или дистанционное управление.

Николай "Макар" Зинкевич, командир ударной роты NC-13 Третьей штурмовой бригады, рассказал The Telegraph, что это достижение ознаменовало новую главу в современной войне, где теперь можно отражать и сдерживать неоднократные атаки России, не подвергая опасности ни одного солдата.

Видео дня

По словам Зинкевича, рота использовала DevDroid TW 12.7 на нескольких позициях в течение 45 дней. Дрон ненадолго покидал свой пост каждые два дня для технического обслуживания и пополнения боеприпасов. Ему была поставлена ​​задача обеспечивать непрерывный огонь, и он противостоял российским войскам, сдерживая атаки и защищая солдат позади себя.

Дрон DevDroid TW 12.7 управляется в основном дистанционно по радиосигналу, что позволяет украинским операторам направлять его с безопасного расстояния. Помимо ручного управления, дрон оснащен искусственным интеллектом, который позволяет ему самостоятельно прокладывать курс по полю боя:

"Как результат - DevDroid TW 12.7 позволил защищать позиции, для обороны которых обычно требуется от трех до шести солдат, с помощью одной машины".

Зинкевич сообщил, что Россия не смогла обнаружить, что на позиции, охраняемой беспилотником, находились украинские солдаты в течение нескольких недель, пока он оставался на месте.

"До самого конца противник не смог определить наличие на позиции беспилотного наземного транспортного средства с боевым модулем. Никаких перехватов радиоэлектронной разведки по этому вопросу зафиксировано не было, и сам БНТ ни разу не был поражен".

Ситуация на фронте - новости

Как писал BI, большинство ранений на войне в Украине являются взрывными и осколочными, а не огнестрельными.

Перестрелки на фронте становятся все менее распространенными. На фоне этого большинство боевых ранений на фронте вызваны осколками и ожогами, что часто требует ампутации.

Вас также могут заинтересовать новости: