Тимошенко в суде заявила, что разговора, который опубликовало НАБУ, никогда не было (видео)

Руководительнице "Батькивщины" будут выбирать меру пресечения.

Лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко утром 16 января прибыла в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где ей будут выбирать меру пресечения. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Известно, что судебное заседание началось, его председательствует судья Виталий Дубас.

Тимошенко назвала обвинения в свой адрес "политическим делом", а видео, на котором, по версии НАБУ, она обсуждала передачу средств, является полностью сфальсифицированным. Лидер "Батькивщины" пообещала доказать это в суде через независимую экспертизу.

"Это абсолютно политическое дело. Я думаю, что на фоне миллиардной коррупции, которая происходит в стране... За 10 лет существования НАБУ нашло одного преступника", - сказала Тимошенко

Также она заявила, что изъятые во время обыска средства - это ее личные сбережения.

Журналисты спросили у нее, кто второй нардеп, который разговаривает с ней на пленках НАБУ, однако подозреваемая сказала, что такого разговора не было.

Тимошенко сообщила, что не будет заявлять отвод судье Дубасу, хотя убеждена, что его назначили не по автоматическому распределению.

