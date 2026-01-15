16 января: церковный праздник сегодня, обычаи дня и главные запреты

Православный праздник сегодня в народе имеет интересное название Петр-полукорм.

16 января по новому церковному календарю в Украине почитают вериги апостола Петра. В этот день вспоминают о силе веры и духовной стойкости. Рассказываем о значении, традициях, приметах и запретах этой даты, а также о том, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом календаре

16 января православные верующие в Украине согласно новому календарю вспоминают об апостоле Петре и отмечают поклонение честным веригам (оковам) святого (по старому церковному календарю эта дата приходится на 29 января). По церковному преданию, именно эти оковы были сняты с апостола ангелом Господним, когда тот находился в темнице.

Апостол Петр - один из учеников Иисуса и брат апостола Андрея Первозванного. До призвания Спасителем Петр с Андреем были рыбаками и занимались промыслом неподалеку от Назарета. Петр считается первоверховным апостолом, так как он первым признал Иисуса Сыном Божьим. Также Петр был свидетелем Преображения Господня на горе Фавор, однако в ночь после Тайной вечери, когда Христа арестовали, испугался и трижды отрекся от Иисуса, как тот и предсказывал. Позже апостол раскаялся и был прощен.

После того, как Христос воскрес, Петр стал проповедовать и возглавил первую христианскую общину. В 42 году н. э. по приказу царя Ирода Агриппы Петра за его проповеди бросили в тюрьму и там заковали в железные цепи. Однако в ночь перед судом ангел освободил апостола и вывел его на волю. Вериги (оковы) Петра сохранили христиане как свидетельство чуда. По преданию, оковы могли исцелять болезни. Спустя некоторое время, в 67 году апостола Петра снова схватили по приказу императора Нерона и казнили в Риме.

До V века вериги находились в Иерусалиме, затем их перенесли в Константинополь (ныне Стамбул). Одну из них императрица Евдокия отправила в Рим в дар своей дочери Евдоксии - для святыни там построили базилику Сан-Пьетро-ин-Винколи. Ежегодно в этот день вериги выносят для поклонения верующим.

Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю церкви: мучеников Спевсипа, Елевсипа, Малевсипа, бабу их Леонилу и других, мученика Данакта, чтеца.

Православный праздник сегодня в старом календаре

По юлианскому календарю (староцерковному) 16 января вспоминают великомученика Гордия Каппадокийского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник и его историю и традиции.

О чем просят в молитвах, чего нельзя делать сегодня и приметы дня

В этот праздник обращаются с молитвами исцелить от разных болезней и помочь в житейских сложных ситуациях. Также Петра почитают как покровителя домашнего скота и животных.

В народном календаре день называется Петр-полукорм - в старину считалось, что к этому времени запасы корма для скотины подходят к середине. Поэтому по обычаю сегодня нужно провести ревизию закромов круп, зерна, муки. Кроме этого, нужно позаботиться и о домашних животных - хорошо накормить, убрать после них.

В этот день можно делать уборку в доме и в кладовых - усердный труд 16 января принесет успех и достаток на весь год. Также на Петра-полукорма хозяйки стараются приготовить что-нибудь особенное - вареники, пирожки или другую выпечку, чтобы в доме весь год был достаток и вкусная еда.

В праздник 16 января церковь призывает отказаться от лени, жадности, зависти, злых помыслов. Не следует ругаться, повышать голос, сквернословить, распространять сплетни, отказывать в помощи.

Согласно народным приметам, в день Петра-полукорма запрещено обижать домашних животных - это может привести к болезням и потерям. Постарайтесь не брать в руки острые и режущие предметы - есть риск получить травму. Лениться и уклоняться от работы тоже не рекомендуется.

Особую осторожность нужно проявить на водоемах - в эту пору обычно начинает ломаться лед, поэтому рыбакам следует по возможности не рисковать.

Приметы 16 января говорят о погоде на ближайшие месяцы и даже о будущем лете:

чистый и ясный месяц на небе - морозы будут крепчать;

снег идет весь день - тоже к морозу, но зато летом будет удачной рыбалка;

северный ветер - к холодам;

куры стоят на одной ноге - к скорому морозу;

кроты вылезают из нор - к холодному маю.

Метель в этот день обещает ненастное и холодное лето. Говорят, какая погода стоит 16 января такой же будет и в марте.

