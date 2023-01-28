Во время боя сотрудники СБУ помогли эвакуировать раненого украинского воина.

На Восточном фронте контрразведчики Службы безопасности Украины с помощью ударных дронов ликвидировали четырех российских оккупантов и ранили по меньшей мере троих, сообщает пресс-служба СБУ.

"Наши спецы продолжают "минусовать" оккупантов на восточном фронте. Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили четырех россиян и ранили не меньше трех российских захватчиков с помощью ударных дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя сотрудники СБУ помогли эвакуировать раненого украинского воина.

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Потери РФ в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 28 января перечень мертвых захватчиков пополнился еще 800 телами. Всего потери России в войне против Украины выросли до 125 510.

В российских соцсетях докладывают о ликвидации "интересных" персон. Например, стало известно об уничтожении на войне серийного убийцы, воевавшего в составе "вагнеровцев". Кроме того, уничтожен очередной "боевой поп", благословлявший российских солдат на убийство украинцев.

В боях "откобзонен" также боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором", а еще - десантник с сирийским опытом - герой русских "сказок".

Продолжаются бои за Бахмут. Пограничники показали нецензурированные кадры ликвидации штурмового подразделения русских.

Также в сети появилось видео уничтожения российских колонн в селе Водяном Донецкой области. Сначала украинские защитники ударили по переправе террористов, затем огнем "потешили" самих оккупантов.

Бывают случаи, когда враг случайно попадает в ловушку наших снайперов. Украинские бойцы сняли, как на их снайпера высунулся с лопатой русский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

Еще не так давно сеть ошеломили кадры усеянного трупами российских наемников поля на Бахмутском направлении. А на Соледарском направлении украинские артиллеристы взорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

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