В Великобритании раскритиковали призывы ЕС к прямым переговорам с Путиным

Москва пока не продемонстрировала никакого убедительного интереса к миру, заявила глава МИД страны.

Великобритания не согласна с Францией и Италией в том, что Европе следует возобновить прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Как заявила министр иностранных дел Иветт Купер, Москва не продемонстрировала никакого убедительного интереса к миру, пишет Politico.

Отмечается, что Купер отвергла предложения президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что Европа должна рассмотреть возможность дипломатического восстановления контактов с Россией в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

"Я считаю, что нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я все еще этого не вижу", - сказала она.

Politico отметило, что эти заявления прозвучали на фоне опасений в Брюсселе, что Евросоюз может оказаться в стороне, если Вашингтон возьмет на себя ведущую роль в любых будущих переговорах с Москвой. Купер подчеркнула, что в настоящее время дипломатический центр тяжести находится на стороне Украины и ее ближайших партнеров.

"Мы видим огромную преданность делу со стороны Украины вместе с США и при поддержке Европы в отношении разработки планов мира, в частности с гарантиями безопасности. Но пока я не вижу доказательств того, что Путин готов сесть за стол переговоров или вообще готов к обсуждениям", - сказала она.

При отсутствии таких доказательств, по ее словам, давление на Москву не должно ослабляться, а усиливаться, в частности через санкции и военную поддержку.

"Я считаю, что параллельно с этой чрезвычайно важной работой мы должны быть готовы усиливать давление - экономическое давление, а также через военную поддержку Украины оказывать военное давление на Россию", - добавила Купер.

Вероятные переговоры Европы с Россией

Как сообщал ранее УНИАН, президент Франции Макрон предполагал, что Европе придется возобновить диалог с Путиным. Это может произойти, по его словам, если усилия США по достижению мира в Украине потерпят неудачу. Он также пожаловался, что европейские лидеры исключены из мирных переговоров с Россией.

С Макроном согласилась премьер-министр Италии Мелони. "Думаю, Макрон прав. Я считаю, что пришло время для Европы говорить с Россией, иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично, иначе сыграем на руку Путину", - сказала она.

Также недавно главный спикер Еврокомиссии Паула Пинью заявляла о неизбежности прямых переговоров с Путиным. Она считает, что мир в Украине зависит от одного человека, и этим человеком является российский диктатор. "Поэтому, очевидно, что в какой-то момент придется провести переговоры также и с президентом Путиным", - подчеркнула она.

