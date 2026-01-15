В пещере нашли семь мумифицированных гепардов: почему это так взволновало ученых

Азиатский гепард, когда-то обитавший на Аравийском полуострове, вымер в этом регионе примерно в 1970-х годах.

Группа исследователей из Национального центра дикой природы (NCW) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, обнаружила семь мумифицированных гепардов и скелетные останки 54 других кошек в пяти подземных пещерах, входящих в сеть пещер Лауга недалеко от северного города Арар. Об этом пишет discoverwildlife.

Их открытия, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, вселяют надежду на реинтродукцию не только гепардов на Аравийский полуостров, но и других находящихся под угрозой исчезновения животных.

Отмечается, что гепарды (Acinonyx jubatus) как вид появились в плейстоцене, примерно 1,5 миллиона лет назад. С тех пор их популяция резко сократилась во всем мире, и сейчас они обитают всего на 9% своего исторического ареала.

На сейчас признаны пять подвидов, только один из которых - азиатский гепард (Acinonyx jubatus venaticus) - обитает за пределами Африки. Этот подвид занесён в Красную книгу угрожаемых видов - его популяция в дикой природе Ирана насчитывает всего 50-70 особей.

Интересно, что азиатский гепард, когда-то обитавший на Аравийском полуострове, вымер в этом регионе примерно в 1970-х годах. Точная причина исчезновения этого подвида из региона неясна, хотя исследователи считают, что это, вероятно, произошло из-за сочетания факторов:

"Потери и фрагментации среды обитания, истощения кормовой базы, конфликта между человеком и дикой природой, нерегулируемой охоты и торговли гепардами в качестве домашних животных или для охоты".

Хотя вопрос о восстановлении популяции азиатского гепарда на Аравийском полуострове обсуждался, осуществимость такого проекта вызывает сомнения из-за ничтожно малого размера дикой популяции в Иране и, следовательно, небольшого генетического пула. Однако результаты этого последнего исследования Национального центра дикой природы могут изменить судьбу этой находящейся под угрозой исчезновения кошки.

Особенности находки

Семь мумифицированных гепардов, обнаруженных исследователями, были датированы методом радиоуглеродного анализа и установлено, что они жили от 4240 до 150 лет назад. Дальнейший анализ ДНК показал, что только самая молодая особь генетически наиболее близка к азиатскому гепарду; два более старых гепарда, включая самый старый датированный экземпляр, были наиболее похожи на североафриканского гепарда.

По словам ведущего автора Ахмеда Аль-Буга и его коллег, это предполагает, что другие подвиды, помимо азиатского гепарда, могут способствовать реинтродукции гепардов на Аравийский полуостров:

"Мы пришли к выводу, что восстановление популяции гепардов в Аравии может быть обусловлено ближайшими подвидами обнаруженных гепардов".

Отмечается, что такой план делает усилия по восстановлению дикой природы более осуществимыми, поскольку он увеличивает размер доступного генетического пула. Это таким образом снижает частоту инбридинга и связанных с ним врожденных дефектов, распространение болезней и, в конечном итоге, риск вымирания.

Аль-Буг и другие из NCW считают, что это последнее исследование предоставляет основу для других, занимающихся реинтродукцией животных в районы, где предыдущие попытки восстановления дикой природы оказались сложными.

"Наши результаты подчеркивают важную роль, которую пещеры могут играть как хранилища древней биоразнообразия, предоставляя информацию в отсутствие эталонных программ восстановления дикой природы", - добавили они.

