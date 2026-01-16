16 января принято пополнять запасы и чествовать военных.

Шестнадцатый день января известен многими международными торжествами и событиями, главное из которых будет интересно ценителям музыки. Однако праздник сегодня в Украине скорее имеет скорбный характер. По народным же верованиям принято пополнять остатки припасов на зиму.

Какой сегодня праздник в Украине

16 января является годовщиной нескольких важных событий. К примеру, в 1918 году в эту дату был принят закон про армию УНР, в 1919 году Директория объявила войну советской России, в 2003 году был принят Цивильный кодекс Украины.

А в 2014 году Верховная Рада 16 января одобрила "диктаторские законы", которые вводили жесткие наказания для оппозиции и протестующих. Таким образом власть Януковича пыталась придушить Евромайдан, но лишь ускорила свое падение.

Неофициально сегодня проводится День памяти Киборгов. Так называют украинских военных, которые участвовали в защите Донецкого аэропорта. Воины ВСУ мужественно обороняли объект в течение 242 дней под тяжелыми ежедневными обстрелами. Сегодня мы чтим воинов, погибших в ходе операции, а также чествуем их невероятный героизм. По инициативе самих киборгов событие отмечается 16 января, официальная же дата с 2022 года - 20 января.

Какой сегодня праздник в мире

Фанаты рок-музыки празднуют День группы The Beatles - музыкального коллектива, который повлиял на всю индустрию. Именно 16 января в Ливерпуле был открыт клуб The Cavern, в котором на тот момент еще никому не известные Харрисон, Леннон и Маккартни дали свое первое выступление. Лучший способ отметить День Битлз - насладиться песнями "Yesterday", "Let it be" и другими легендарными хитами группы.

Остальные международные праздники сегодня - это День благодарности драконам, День острой пищи, День ледовара, День свободы религий.

Какой сегодня праздник церковный

Раньше Православная церковь Украины придерживалась староцерковного стиля. В нем 16 января принято чествовать пророка Малахия и священномученика Гордия. Однако в 2023 году прошла церковная реформа. Теперь то, какой сегодня церковный праздник, определяет новоюлианский календарь. В сегодняшнюю дату проводится почитание честных цепей апостола Петра, которые снял с него Бог.

Какой сегодня праздник в народе

В далекие времена, когда еще не было синоптиков, предугадывать погоду людям помогали приметы:

одна большая белая туча на небе предвещает метели, а если небо пасмурное, то будет оттепель;

воробьи громко пищат - к заморозкам;

если вечером солнце садится за тучами, то приближаются сильные снегопады.

Народное название сегодняшней даты - Петр-полукорм, поскольку в сараях и погребах уже оставалась лишь половина заготовленных на зиму припасов. Поэтому в праздник сегодня крестьяне подсчитывали свои заготовки, при необходимости докупая зерно и дрова.

Считается, что в Петров день нужно сделать как можно больше дел по дому. Это привлечет успех во всех начинаниях.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку апостол Петр считается покровителем скота, запрещено обижать животных, выгонять их на мороз и повышать голос. Неудачен и даже опасен сегодня праздник для рыбалки. А еще не стоит пользоваться ножами и другими острыми предметами - раны будут долго затягиваться.

