Дистанционка или длинные каникулы: в МОН сделали заявление об изменениях в учебном процессе

Образовательный омбудсмен предлагает продлить каникулы, а занятия отработать позже.

На фоне ухудшения ситуации в энергосистеме Украины в учебных заведениях должны либо перейти на дистанционную форму обучения, либо продлить каникулы до 1 февраля 2026 года. Такое заявление сделали в Минобразования.

"Из-за последствий чрезвычайной ситуации правительство приняло решение о временном приостановлении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что КГГА должна ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года. Учреждения дошкольного образования в столице будут принимать решение о продлении работы с учетом ситуации на месте.

Между тем образовательный омбудсмен Надежда Лещик говорит, что в случае объявления чрезвычайной ситуации в энергетике Украины оптимальным вариантом является введение каникул до конца января в общинах, где ситуация будет критической, и организация пришкольных лагерей для детей в отдельных школах.

"Отработка занятий может быть осуществлена за счет отмены весенних каникул или продления обучения в июне 2026 года", – написала она в Facebook.

В то же время идею введения дистанционного обучения она не поддерживает. По словам Лещик, в условиях нестабильного электроснабжения и связи невозможно обеспечить доступ к образованию всех учеников. Трудности с организацией уроков будут испытывать и педагоги.

"Принуждение педагогов сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение. Такое обучение не является эффективным и уже приводит к образовательным потерям. Педагоги, привлеченные к дежурствам в "Пунктах Несокрушимости" или укрытиях, не могут полноценно готовиться и проводить онлайн-занятия", – добавила омбудсменка.

Ситуация в энергетике Украины

Из-за российских обстрелов Украина сейчас переживает самую тяжелую зиму за 20 лет. На фоне ухудшения ситуации в энергетике правительство приняло ряд важных решений.

В частности, на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике, допускается ослабление комендантского часа. Кроме того, правительство планирует отнести жилые дома с электроотоплением к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный обогрев.

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. В Харькове из-за российской атаки без света и тепла остались сотни тысяч людей.

