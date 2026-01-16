Доллар все ближе к 44 гривням: курс валют в 'ПриватБанке' 16 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,86 грн, а евро – 51,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 16 января, подорожал на 17 копеек и составляет 43,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 50,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,15 гривни, а евро - по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подорожал на 19 копеек до 43,86 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 25 копеек и составляет 51,02 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 16 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,39 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара (предыдущий рекорд был установлен 13 января – 43,26 грн/долл.)

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,44 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,58 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,44 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,80 грн/евро, а курс продажи - 50,60 грн/евро.

