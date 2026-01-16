Лингвист объяснила, в чем заключается нюанс этого слова.

В украинском языке есть слово, вокруг которого часто спорят люди между собой. Одни говорят "ремінь", другие - "пасок", и каждый считает, что его вариант правильный. Доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима в комментарии УНИАН объяснила, как иначе назвать ремень и каким образом перевести на украинский это слово.

Как правильно - пасок или ремінь

По словам эксперта, если говорить об особенностях употребления слов "пасок" и "ремінь", то единого мнения нет:

"Например, в некоторых современных словарях, терминологических справочниках нормативным считают только словосочетание "пасок безпеки""

Языковед Александр Пономарев, говорит Сулима, наоборот считал, что можно говорить и "пасок безпеки", и "ремінь безпеки" - разницы нет.

Если взять нормативные документы, то там чаще употребляют "ремінь безпеки". К примеру, "штраф за непристебнутий ремінь" или "за порушення правил користування ременем безпеки". А еще чаще слово "ремені" употребляют для обозначения технического термина – это специально сделанная полоса для передачи движения.

Что такое пасок и ремінь – какая разница между словами

Лингвист рассказала, что такое пасок и ремінь - она упомянула интересные факты о значении слов. Первое значение слова "пасок" (это уменьшительно-ласкательная форма от слова "пас") - то, чем подпоясывают одежду по талии, в частности, ремень или шнур из любого материала.

Если говорить о происхождении слова "пас", то некоторые исследователи выводят его из варианта слова "пояс", который был заимствован из западнославянских языков, в частности из польского, и трансформирован. Поэтому "пас" и "пояс" фактически имеют одинаковое значение. В Словаре украинского языка указано, что "пас" - это то, чем подпоясывают одежду, а "пояс" - кожаная, тканевая, вязаная полоска и т.п. для подпоясывания одежды. То есть фактически "пояс" лишь немного распространен со значением материала, из которого изготовлена эта полоска.

Что касается слова "ремінь", то в словаре уже есть акцент на том, что это обязательно длинная полоска обработанной кожи. Хочу заметить, что даже слово "пас" в значении технического термина толкуется через "ремінь". То есть "пас" технически – это длинный ремень. Поэтому в значении технического термина все-таки слово "ремінь" имеет преимущество и желательно употреблять именно его.

В значении части гардероба можно употреблять и "пасок", и "ремінь", и "пасок". Единственное – слово "ремінь" не имеет прозрачной этимологии (происхождения). Большинство исследователей выводят его значение из греческого языка, в котором оно означало что-то, что связывает, соединяет. Если говорить о бытовом общении, то разницы в употреблении почти нет. Единственное, что хочу заметить: словарь фиксирует "ремінь" в значении изделие из обработанной кожи, но в сети в некоторых магазинах кожаные "ремені" называют "пасками". Поэтому на самом деле происходит некоторое смешение этих понятий.

Сулима считает, что нельзя, к примеру, называть "ременем" пояс от платья или халата. То есть аксессуар, который завязывается. "Ременем" можно называть только то изделие, которое имеет пряжку, может иметь подвижный или неподвижный хомутик. Вот такое разграничение: слово "ремінь" имеет более узкое значение, поскольку очевидно акцентировано внимание на материале, из которого сделано это изделие. А "пояс", "пасок" имеет более широкое значение – это все, чем можно подпоясать одежду, даже шнурок.

Но слово "пасок" расширяет свое значение, и его начинают употреблять вместо слова "ремінь". Сама языковед призналась, что она не является сторонницей этого и оставила бы разграничение, потому что все-таки "ремінь" связан с кожей и вряд ли целесообразно его называть "паском".

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

